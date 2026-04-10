日本代表MF佐野海舟がUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝1stレグで衝撃のゴラッソを決めた。



佐野、そして川粼颯太が所属するマインツは9日、ホームでストラスブールと対戦し2-0で勝利を収めた。佐野と川崎は揃ってスタメン出場を果たしたが、この試合で称賛を集めるゴールを決めたのが佐野だ。



スコアレスで迎えた11分、佐野はピッチ中央でボールを奪取すると、川崎とのワンツーで左サイドをドリブルで駆け上がる。そしてカットインでバイタル付近に侵入すると、右足一閃。ファーサイドへ巻いたシュートはGKが手に届かぬコースに飛び、ポストに当たってネットを揺らした。





佐野海舟 衝撃ゴラッソ！！



UEFAカンファレンスリーグ 準々決勝 1st leg

マインツ vs ストラスブール



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ボール奪取から川颯太との

ワンツーで抜け出しカットイン！

右足で神コースを撃ち抜き先制！

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大きな武器であるボール奪取から持ち運び、豪快ミドルまで叩き込んだ佐野のゴラッソには驚きと称賛の声が寄せられており、SNSでは「バケモン」、「エグすぎる」、「日本の宝」、「なんでもできるな」といった反応で溢れた。マインツの勝利に大きく貢献した佐野は今シーズン公式戦41試合に出場しており、2ゴール4アシストを記録。日本代表でも欠かせない存在となった中盤の番人は世界の舞台でもその実力を発揮している。