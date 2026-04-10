チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、投資信託の王道とされる「S＆P500」と「オルカン」のうち、どちらを選ぶべきかについて徹底解説します。

「S＆P500かオルカンか」

論争に答えを出そう

インデックス投資は「資産形成の王道」と言われています。その理由は、主に次の5点に集約されます。

（1）インデックスファンドの長期積み立てが最も合理的

時間こそ最大の味方。複利の力が雪だるま式に効いて、長期になればなるほどお金が増える。

（2）ドル・コスト平均法で「放置プレイ」OK

定額で毎月コツコツ積み立てておけば、あとは放っておいていい。積極的に投資がしたいわけでないなら、インデックスだけで十分。

（3）S＆P500かオルカンならどちらも優秀

長期的な成長実績があり分散効果も高く、適切なリスクで資産を増やせる。

（4）どうしても個別株もやりたいなら「遊びの範囲」で

インデックス投資をコア投資に据えて、全体の1割程度をサテライト投資に回すのが安全。

（5）コストが低い

最後の5つ目はコストですが、これは少し掘り下げて説明します。

投資信託で得た利益には、信託報酬など運用のための手数料がかかります。一般に、純資産総額に対して年率0.1％から2.5％といわれ、そのコストには幅があります。

例えば、信託報酬率1％のファンドに100万円を投資すれば、年に1万円の手数料がかかりますが、信託報酬率0.5％なら5000円で済みます。その違いが、20年、30年という長期間の資産形成では大きなコストの差となります。

もっと単純にいえば、期待リターンが5％あっても、信託報酬率が1％だと、実質的なリターンは4％になってしまうのです。それなら、信託報酬率は低いほうがいいでしょう。

以前の記事で解説したアクティブファンドは、ファンドマネージャーが手間をかけてリサーチや銘柄の組み換えを行っているので、信託報酬率は高く、平均で1.52％とされています。

一方、インデックスファンドは、ベンチマークする株価指数に合わせた運用を行うだけなので、信託報酬率は相対的に低く、平均で0.51％とされています。手数料コストの面から見ても、インデックスファンドは合理的な選択なのです。

さて、ここで残る最大の疑問があります。

「結局、S＆P500とオルカン、どっちがいいの？」

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