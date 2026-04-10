チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、「日本高配当株投資」で無理なく稼ぐコツと心構えについて解説します。

高配当株投資って

そもそも何？

「高配当株投資」とは、株価に対して配当金が高い（＝配当利回りが高い）銘柄を保有し、配当金で稼ぐ投資スタイルのことです。日本株を対象にしている場合は、「日本高配当株投資」と呼ばれます。

・配当金の基本

個別株のなかには、保有しているだけで企業が得た利益の一部を毎年「配当金」として株主に還元してくれる企業がある（配当を出さない企業もある）。



・配当金は「1株あたり〇円」で決められている

例：1株あたり配当金が50円の株を100株持っている場合→50円×100株=5000円（税引き前）の配当金が受け取れる（配当金は企業の業績によって変動するため、業績が悪ければ配当がなくなることもある）。

高配当株に明確な定義はありませんが、一般的な日本株の平均配当利回りは約2％です。

例：配当利回り2％→1株1000円の場合、年間配当20円（100株単位なら、投資額10万円に対して年間2000円の配当）。

平均が2％なので、わたしは配当利回り4％以上を「高配当株」としていますが、投資家によって独自の基準があります。

高配当株で年間10万円、100万円のような手ごたえのある配当を得るには、数百万円から数千万円の大きな資金が必要です。

わたしの場合はまず、「お試し」の気持ちで10万円程度の予算で、2020年から投資をスタートしました。

配当を受け取るためには、その銘柄ごとに定められた「権利確定日」に株を保有している必要があります。

・日本株の場合

年1回または2回の配当（中間配当＋期末配当）が一般的。決算月（3月や9月が多い）の月末が「権利確定日」となる企業が多く、その2営業日前までに株を保有していることが条件。



・米国株の場合

四半期ごと（年4回）の配当が一般的。

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