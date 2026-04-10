【「Graveyard Keeper」無料配布】 4月14日2時まで

Lazy Bear Gamesは、SteamにてPC用シミュレーション「Graveyard Keeper（グレイブヤードキーパー）」の無料配布を実施している。期間は4月14日2時まで。

本作は2018年に発売された中世墓場管理シミュレーターで、墓地を舞台に建築や作物の収集、さらには敵が出現するダンジョンの探索といった様々な要素を盛り込んだタイトル。ボクサーの育成シミュレーション「Punch Club」など様々な作品を手掛けるLazy Bear Gamesのタイトルで、ドット絵で描かれるビジュアルもポイントとなっている。

新作タイトルとなる「Graveyard Keeper 2」が2026年に発売されることが決定し、これに合わせて初代の無料配布を実施。ライブラリに追加しておくことで、配布期間終了後もプレイできる。

なお、Steam以外にPlayStation StoreやMicrosoftストアでの無料配布も実施。公式Xの発表によると配布期間は4月13日までとされている。

□Steamの「Graveyard Keeper」のページ

Still haven’t experienced the joys of the most inaccurate medieval cemetery management sim of all time? Now's your chance!



You can download Graveyard Keeper for free until 13th April...and the best part? It's yours to keep forever! Available on PlayStation, Xbox and Steam! pic.twitter.com/dM0cHX3UbA - Lazy Bear Games (@LazyBearGames) April 9, 2026

【Graveyard Keeper 2 - Announcement trailer】