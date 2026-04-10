【ディーン＆デルーカ】ブリーフィングとコラボ新作　2WAYパック発売、サコッシュも再登場

食品や雑貨を展開する「DEAN & DELUCA（ディーン＆デルーカ）」は4月14日11時、オンラインストア限定で「BRIEFINGパッカブル2WAYパック 2026」を発売する。価格は税込2万2,000円。

■ブリーフィングとのコラボ新作が登場

1998年に誕生し、バッグやゴルフウェアなどを手掛けるブランド「BRIEFING（ブリーフィング）」との新たなコラボレーションアイテムが登場する。数量限定で、なくなり次第終了。

あわせて、前回好評だった「サコッシュトート」（税込1万5,400円）も再販売する。

【この記事の画像8点はこちら】2WAYパックのブラック、再販のサコッシュトート など

■2WAY＆パッカブル仕様で日常使いから旅まで

「BRIEFINGパッカブル2WAYパック 2026」は、ベージュとブラックの2色を展開。リュックとしての使用に加え、ハンドルを使った手持ちも可能な2WAY仕様となっている。

バッグ内部に本体を折りたたんで収納できるパッカブル仕様で、旅行時のサブバッグとしても活用しやすい。「DEAN & DELUCA」と「BRIEFING」両ブランドのタグをさりげなくあしらったデザインとした。

BRIEFINGパッカブル2WAYパック ベージュ2026

素材には、軽量かつ撥水性を備えたリサイクルナイロンを採用。持ち運びの負担を軽減しつつ、日常使いにも適した耐久性を備える。

スクエア型のフォルムと十分なマチ幅により、収納力も確保した。

外側フロントにはジップ付きポケットを配置し、内側には荷物の仕分けに便利な大きめのポケットを2カ所設けている。さらに、バックパックの両サイドにはドリンクボトルや折りたたみ傘を収納できるオープンポケットを備える。

サイズは、バックパック時：約幅30×高さ42×マチ16cm。パッカブル時：約幅26.5×高さ25cm。素材はリサイクルナイロン。原産国はベトナム。

■人気のサコッシュトートも再登場

「BRIEFING サコッシュトートバッグ」は、ライトグレーとブラックの2色展開。日常使いはもちろん、旅行時のサブバッグとしても活用できる。

メッシュポケット裏のスペースに収納されたバッグを展開することで、トートバッグとして使用できる2WAY仕様となっている。

「BRIEFING（ブリーフィング）」は1998年、真の“ミリタリズム”を追求し、機能美を備えたラゲッジブランドとして誕生。2023年にブランド生誕25周年を迎え、現在はバッグに加え、ゴルフやアウトドアなどを含むライフスタイルブランドへと展開を広げている。