【HG 1/144 ガンダムジリウス】 5月発売予定 価格:2,970円 【ＭＧ 1/100 アルトロンガンダム ＥＷ】 5月発売予定 価格:5,390円

BANDAI SPIRITSは「HG 1/144 ガンダムジリウス」、「ＭＧ 1/100 アルトロンガンダム ＥＷ」を5月に再販する。価格は「HG 1/144 ガンダムジリウス」が2,970円。「ＭＧ 1/100 アルトロンガンダム ＥＷ」が5,390円。予約開始は4月10日11時。

「HG 1/144 ガンダムジリウス」は月刊ガンダムエースの完全新作オルタナティブシリーズ『機動戦士ガンダムエイト』に登場する「ガンダムジリウス」を再現したプラモデル。外装パーツを外すことで、軽装態も再現可能。

□商品ページ

「ＭＧ 1/100 アルトロンガンダム ＥＷ」は『新機動戦記ガンダムＷ Ｅｎｄｌｅｓｓ Ｗａｌｔｚ』に登場する、シェンロンガンダムの強化型ＭＳ・アルトロンガンダムをモチーフとしている。

両腕に装備された「ドラゴンハング」から「二頭龍＝アルトロン」の名前がつけられたとされる機体の特徴的な武器を、マスターグレード準拠の新規造形で再現。

□商品ページ

(C)創通・サンライズ