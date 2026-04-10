

半生讃岐うどん（つゆ付）推し麺

香川旅行のお土産に「推し」の色のうどんはいかが？石丸製麺（高松市）が6色のパッケージの新商品「半生讃岐うどん（つゆ付）推し麺」を販売し、注目されています。

2人前の半生うどんと麺つゆを1袋にセットしたお土産商品です。赤色、ピンク色、黄色、緑色、青色、紫色のパッケージで包装しました。340円（税別）。

それぞれの色に「色言葉」を設定しています。赤色は「愛・勇気」、ピンク色は「幸福・感謝」、黄色は「希望・笑顔」、緑色は「癒し・健康」、青色は「誠実・信頼」、紫色は「特別・尊敬」で、自分へのご褒美や、大切な誰かに届けるメッセージです。うどんは、讃岐伝統の手打ち式製法で、コシの強いもっちりとした食感、麵つゆは、いりこだしを効かせた風味豊かな味わいです。

自分の好きな存在を応援する「推し活」がライフスタイルとして定着する中、「色」を通じて自身のアイデンティティーや相手への思いを表現する新感覚の「コミュニケーションうどん」です。

「半生讃岐うどん（つゆ付）推し麺」は、ハレノヒヤ高松オルネ店、セブン‐イレブンKiosk高松駅店、セブン‐イレブンおみやげどころ丸亀店で販売しています。

JR高松駅近くには2025年、あなぶきアリーナ香川がオープンし、アイドルグループなどのコンサートが開催されています。石丸製麺の担当者は、香川を訪れたファンが「推し」のメンバーの色のうどんを購入し、思い出作りにしてほしいと話しています。