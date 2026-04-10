「birds of a feather」の意味は？「ビリー・アイリッシュ」の人気曲にも使われています！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「birds of a feather」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「似た者同士」「同じ穴のむじな」でした！
「birds of a feather」は「Birds of a feather flock together」＝「同じ羽の鳥は群れる」ということわざに由来する言葉で、「似た者同士」「同じ穴のむじな」という意味を持つフレーズ。
相手を肯定的に評価する場合だけではなく、皮肉・批判をする場合にも使われますよ。
「She deserves a lazy man like him. They are birds of a feather.」
（彼女には彼のような怠惰な人がよく似あう。彼らは似た者同士だからね）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部