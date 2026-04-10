佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。



9日から広い範囲で本降りの雨が続いています。10日朝も各地で雨で、佐賀県の鹿島地区では1時間に50ミリ近くの雨が解析されました。



「雨の予想」

雨のピークは10日朝までで、昼ごろからは降ったりやんだりになります。夕方には雨雲は離れていきますが、引き続き雲は多く、にわか雨の可能性があります。傘が手放せない一日となりそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日より高くなりそうです。福岡市、久留米市、行橋市は23℃、飯塚市、佐賀市は22℃、北九州市、宗像市、大牟田市は21℃の予想です。9日にあまり気温が上がらなかった行橋市では、前日より8度も高くなる予想です。雨が降っていてジメジメと感じられるでしょう。



「なのか間予報」

この先は曇りや雨の日が続くので、金曜日の晴れ間は貴重なものとなりそうです。週末は天気の大きな崩れはないものの、週明けはまた広い範囲で雨が降るでしょう。



「1か月予報」

9日に気象庁が発表した情報によりますと、九州北部は向こう1か月の平均気温が、平年より高い見込みです。早めの熱中症対策を心がけましょう。一方、降水量は平年並みか平年より多い予想で、曇りや雨の日が多い見通しです。ゴールデンウィークも晴れる日は少ないかもしれません。