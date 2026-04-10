SABON ボディ洗浄料新作♡うるおい続くシャワーオイル登場

毎日のバスタイムをもっと特別に♡SABONから新登場したボディ洗浄料「ハイドレイティング シャワーオイル」は、洗いながらうるおいを与える新感覚アイテムです。香りとテクスチャーに包まれる贅沢な時間で、心も肌もリフレッシュ。日常を癒しのひとときに変えてくれる注目のボディケアをチェックしてみてください♪

うるおい続く新処方♡

「ハイドレイティング シャワーオイル」は、500mL 5,280円（税込）、300mL 3,740円（税込）。

ヤグルマギク花水2を高配合し、肌荒れを防ぎながらなめらかな肌へ導きます。さらにコムギ胚芽油やホホバ種子油など4種のボタニカルオイル3がうるおいを閉じ込め、しっとりとした洗い上がりを実現します。

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香りで満たされるバスタイム

香りは〈デリケート・ジャスミン〉〈グリーン・ローズ〉〈パチュリ・ラベンダー・バニラ〉〈ホワイトティー〉〈ローズティー〉〈TOKYO〉の全6種。

フルーティーな香りからフローラル、ウッディまで幅広く揃い、その日の気分に合わせて選べます。とろりとしたオイルが泡に変化し、心地よい香りに包まれるリチュアルを楽しめます。

ギフト＆特典も充実

スイートバスタイム キット

スイートボディ キット

新ウェルカムキット 26

シャワーギフト トリニティ

ギフトセットも豊富に展開。

「スイートバスタイム キット」（6,050円税込）、「スイートボディ キット」（7,150円税込）、「新ウェルカムキット 26」（3,850円税込）、「シャワーギフト トリニティ」（3,960円税込）など、用途に合わせて選べます。

さらに500mL購入でボディパフのプレゼントも実施。※数量限定のためなくなり次第終了となります。

自分を満たす贅沢ケア

SABONの新ボディ洗浄料は、洗うたびにうるおいと癒しを与えてくれる特別なアイテム♡香り・質感・仕上がりすべてにこだわり、毎日のバスタイムを格上げしてくれます。

自分へのご褒美やギフトとしてもおすすめ。ぜひ心と肌を満たすケアを取り入れてみてください♪