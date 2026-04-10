「ちょっとかわいい」石破茂元首相、体を張る姿が話題に！ 「何だこの状況…wwwww」「キャラ強すぎ」
自由民主党の草間剛衆議院議員は4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。石破茂元首相が体を張る姿を公開し、話題となっています。
【写真】体を張る石破茂元首相
この投稿には「何だこの状況…wwwww」「ちょっとかわいい」「横になってるだけなのに面白い」「おもろいゾーンに入ってるwww」「キャラ強すぎてウケる」「アクスタにしたら意外と売れそうw」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】体を張る石破茂元首相
「横になってるだけなのに面白い」草間議員は「党本部、災害対策特別委員会 災害備蓄展示会においては、石破総理に身体を張っていただいております」とつづり、1枚の写真を投稿。簡易ベッドに寝転ぶ石破元首相が写っています。横になったまま真顔でマイクを持つ人を見つめているのが、少しシュールです。
石破元首相も投稿石破元首相も同日、自身のXを更新。「自民党災害対策特別委員会で、災害時の備蓄品の展示会を行いました」と報告し、4枚の写真を公開しました。また「防災庁の設置に向け、引き続き政府と足並みを揃えて参ります」ともつづっています。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)