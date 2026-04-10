なぜハンマー投げの選手は目が回らない？　奇想天外な研究を収録『小学生のためのすごい実験図鑑』

『世界の研究者が驚いた 小学生のためのすごい実験図鑑』（監修：左巻健男／カンゼン）が2026年4月10日に発売される。

山岳鉄道の魅力を地図で解説 全国43路線を収録した『地図で読み解く日本の山岳鉄道』

本書は「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に与えられる賞、イグノーベル賞における選考研究を中心に、古今東西の科学者たちによるさまざまな実験や研究をまとめた書籍。

「ハチとアリの痛さはどれくらい? 科学者が自分の体で試してみた!」「ぐるぐる回るのに、ハンマー投げの選手は目が回らないのはなぜ？」「股の間から逆さまに景色を見ると、いつもよりスゴく見えるのはどうして？」といった、数々の疑問を解決する科学雑学が掲載される。

監修を務めたのは左巻健男。『面白くて眠れなくなる化学』（PHP研究所）、『身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本』（明日香出版社）、『絶対に面白い化学入門 世界史は化学でできている』（ダイヤモンド社）、『中学3年間の理科がちゃんとわかる教科書』（SBクリエィティブ）など、これまでに300冊以上の著書、監修書がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）