『MUGYUUUS（むぎゅーず）』シリーズより『MUGYUUUS MOOMIN』（全3種）が2026年4月24日（金）に発売される。

【写真】ムーミンのほかスティンキー、ご先祖さまがラインナップ

北欧発の大人気作品「ムーミン」のキャラクターたちが、太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS』になって登場。『MUGYUUUS』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみ。『MUGYUUUS ムーミン』の仲間たちが、デスクワークや勉強中のながらトレーニングをサポートする。

『MUGYUUUS』を太ももに挟むことで「内転筋」や「骨盤底筋」を鍛えることが可能。「足組み」「O脚」「骨盤の歪み」など、デスクワークで抱えるさまざまな悩みを緩和し、美脚や美尻を保つサポートアイテムとしても活躍するという。

デスクワーク中に太ももで挟むといった使用方法のほか、ダンベル代わりに「たかいたかーい」と『MUGYUUUS』を持ち上げるといった、二の腕のトレーニング。『MUGYUUUS』を太ももに挟んで「スクワット」することで体幹を鍛えるトレーニング。寝転びながら『MUGYUUUS』をふくらはぎ付近に挟み足を上げ下げする、腹筋のトレーニングといった活用方法も推奨される。

『MUGYUUUS MOOMIN』はムーミンのほかスティンキー、ご先祖さまの3種類がラインナップする。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）