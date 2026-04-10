一ノ瀬颯の挑戦企画を収録『いちのせかい』刊行　新撮＆海外ロケ収録

『一ノ瀬颯「いちのせかい」』（KADOKAWA）が2026年4月8日（水）に発売された。

【写真】一ノ瀬颯、夜景を背景に大人なカットを披露

本書はムック「BoyAge」にて連載されている、俳優・一ノ瀬颯がさまざまなことにチャレンジする企画をまとめた書籍。これまで華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ゴルフ、絵画、蕎麦打ち、バスケットに挑戦してきた。

今回の書籍化にあたり、新たにシンガポールで“バーテンダー”と“バトラー”2つの体験企画とロケを敢行。本書だけの撮り下ろしカットも多数収録される。また予約開始直後から寄せられた反響を受け、2026年6月7日に開催される発売記念オンラインイベントの追加枠の販売も決定した。

書籍の発売に合わせて一ノ瀬は「今まで様々なことに挑戦させてもらってきた『いちのせかい』を“書籍版”としてみなさんに届けられることを、心から嬉しく思います！ 普段見せない“素”で“ガチ”な一ノ瀬颯がたっぷり詰まった1冊になったので、ぜひお手に取っていただきたいです！ 今まで楽しく続けてこられた、自分にとってとても大切で大好きな当連載を、今回、書籍化にまでしてくださり、その全てをずっと支えてきてくださった編集者さん、カメラマンさん、ライターさん、ヘアメイクさん、スタイリストさん、マネージャーさん、全てのスタッフさん、そして手に取って下さるみなさんに、心からの「ありがとう」を伝えたいです。僕と一緒に、様々な“いちのせかい”への旅に出掛けましょう！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）