「マスカルポーネティラミスシェイク」（税込 720円）　※Tallサイズのみ

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　「タリーズコーヒー」は、4月15日（水）から、ティラミスをイメージした「マスカルポーネティラミスシェイク」など新作ドリンクを、全国の店舗で発売する。

【写真】抹茶が春らしい！　上品な味わいの「抹茶ティラミスシェイク」も

■新生活のご褒美にぴったり

　今回発売されるのは、ティラミスを再現したデザート感のあるドリンクやいちごを使ったティービバレッジなど、新生活のご褒美にぴったりなメニュー。

　「マスカルポーネティラミスシェイク」は、芳醇なエスプレッソのほろ苦さに、なめらかなマスカルポーネホイップとチョコパウダーを合わせ本格的なティラミスを表現した一杯で、飲み進めるごとに変化していく味わいが楽しめる。

　また、香り高い宇治抹茶とマスカルポーネホイップを使用した「抹茶ティラミスシェイク」が登場。上品な宇治抹茶の風味と、マスカルポーネのミルキーなコクが重なり合う、まるで和スイーツのようなリッチで奥深い味わいが堪能できる。

　さらに、アールグレイシェイクにフルーティないちごを合わせた「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」やまろやかでコクのある「水出しアイスコーヒー」が用意されるほか、ドリンクと相性抜群の各種フードと自宅でカフェタイムが楽しめる商品も展開される。