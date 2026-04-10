タリーズ、新作「ティラミスシェイク」4．15発売！ いちごを使ったティービバレッジも登場
「タリーズコーヒー」は、4月15日（水）から、ティラミスをイメージした「マスカルポーネティラミスシェイク」など新作ドリンクを、全国の店舗で発売する。
【写真】抹茶が春らしい！ 上品な味わいの「抹茶ティラミスシェイク」も
■新生活のご褒美にぴったり
今回発売されるのは、ティラミスを再現したデザート感のあるドリンクやいちごを使ったティービバレッジなど、新生活のご褒美にぴったりなメニュー。
「マスカルポーネティラミスシェイク」は、芳醇なエスプレッソのほろ苦さに、なめらかなマスカルポーネホイップとチョコパウダーを合わせ本格的なティラミスを表現した一杯で、飲み進めるごとに変化していく味わいが楽しめる。
また、香り高い宇治抹茶とマスカルポーネホイップを使用した「抹茶ティラミスシェイク」が登場。上品な宇治抹茶の風味と、マスカルポーネのミルキーなコクが重なり合う、まるで和スイーツのようなリッチで奥深い味わいが堪能できる。
さらに、アールグレイシェイクにフルーティないちごを合わせた「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」やまろやかでコクのある「水出しアイスコーヒー」が用意されるほか、ドリンクと相性抜群の各種フードと自宅でカフェタイムが楽しめる商品も展開される。
【写真】抹茶が春らしい！ 上品な味わいの「抹茶ティラミスシェイク」も
■新生活のご褒美にぴったり
今回発売されるのは、ティラミスを再現したデザート感のあるドリンクやいちごを使ったティービバレッジなど、新生活のご褒美にぴったりなメニュー。
「マスカルポーネティラミスシェイク」は、芳醇なエスプレッソのほろ苦さに、なめらかなマスカルポーネホイップとチョコパウダーを合わせ本格的なティラミスを表現した一杯で、飲み進めるごとに変化していく味わいが楽しめる。
さらに、アールグレイシェイクにフルーティないちごを合わせた「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」やまろやかでコクのある「水出しアイスコーヒー」が用意されるほか、ドリンクと相性抜群の各種フードと自宅でカフェタイムが楽しめる商品も展開される。