「お値段そのまま」で増量という太っ腹な企画が、今年も帰ってきた。ファミリーマートが3月31日から発売した「テリヤキチキンとたまごのサンド」が、45%増量どころではないとしてSNSで話題になっている。

テリヤキチキンとたまごのサンドは、甘辛いテリヤキチキンとコクのあるたまごサラダを組み合わせた人気の定番ロングセラー商品。今回のキャンペーンでは価格は323円（税込み348円）に据え置いたまま、まるごと1個増やして提供されている。

公式Xでは「怖いか お値段そのまま、1個増やしてしまった私たちが」という言葉とともに増量前後の商品を比較している。普段見ることのないサンドイッチ3個というインパクトに思わず二度見してしまいそうだ。

SNSでは、「まるごと1個って実質50%越えじゃない？」「パンの端まで具材たっぷり」と好評。中には同キャンペーンの対象商品であるローストチキンのパスタサラダと一緒に2日かけて食べきったというユーザーも見られた。

また、あまりの人気により買いに行く頃にはすでに売り切れているという声も続出。「店舗在庫を増やしてくれ」という要望も複数見られた。「テリヤキチキンとたまごのサンド」の45%を超えた太っ腹な増量をぜひ確かめてほしい。

怖いか？

お値段そのまま、1個増やしてしまった私たちが#ファミマ45パー増量作戦 https://t.co/xDmW3i8yvY pic.twitter.com/UC4gAxjWoG

- ファミリーマート (@famima_now) April 1, 2026