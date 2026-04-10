◆第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）

ＮＨＫマイルＣの前哨戦となるニュージーランドＴに出走する１５頭の枠順が４月１０日、確定した。

今回と同じ舞台で行われた前走を好時計（１分３２秒１）で快勝して、無傷の２連勝で重賞初制覇を狙うロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、４枠７番に決定した。

同じくデビュー２連勝中と底を見せておらず、初めて中山コースに挑むゴーラッキー（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）は、６枠１１番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ハノハノ 牝３ ５５ 岩田 康誠

（２）マダックス 牡３ ５７ 吉田 豊

（３）レザベーション 牡３ ５７ 原 優介

（４）ヒズマスターピース 牝３ ５５ 佐々木 大輔

（５）ジーネキング ５７ 牡３ 横山 和生

（６）シュペルリング 牡３ ５７ マイケル・ディー

（７）ロデオドライブ 牡３ ５７ 津村 明秀

（８）スマイルカーブ 牝３ ５５ 大野 拓弥

（９）ブルズアイプリンス 牡３ ５７ 柴田 善臣

（１０）ジーティーシンドウ 牡３ ５７ 田辺 裕信

（１１）ゴーラッキー 牡３ ５７ 横山 武史

（１２）アルデトップガン 牡３ ５７ 三浦 皇成

（１３）ガリレア 牡３ ５７ 石橋 脩

（１４）ディールメーカー 牡３ ５７ 戸崎 圭太

（１５）ミリオンクラウン 牡３ ５７ 柴田 大知