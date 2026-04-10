2026年3月末でJAXA（宇宙航空研究開発機構）を退職した古川聡さんが、4月1日付で杏林大学（東京都三鷹市）医学部の特任教授に就任しました。

医師としてのバックグラウンドを持つ古川さんが、宇宙飛行士として培った知見を次世代へと繋ぐ新たなステージへと踏み出しました。

【▲ 杏林大学医学部特任教授に就任した古川聡さん（Credit: 杏林大学）】

JAXAを「卒業」し、教壇へ

古川さんは1999年にNASDA（現JAXA）の宇宙飛行士候補者に選定された、医師としての経歴を持つ宇宙飛行士です。2011年にはISS（国際宇宙ステーション）第28次／第29次長期滞在クルーとして初飛行し、「きぼう」日本実験棟での実験やスペースシャトル最終ミッション「STS-135」の支援を実施しました。

2023年から2024年にかけてはSpaceX（スペースX）のCrew Dragon（クルードラゴン）宇宙船でISS第69次／第70次長期滞在に参加し、通算の宇宙滞在時間は366日8時間34分に達しました。soraeでは3月31日に古川さんのJAXA退職会見についてお伝えしています。

入学式で「4つの力」を語る

4月5日に行われた杏林大学の入学式では、古川さんが新入生に向けて特別講演を実施しました。ISSでの仕事や生活の様子を動画とともに紹介し、「普段当たり前だと思っている重力が宇宙では当たり前ではないように、ときに常識と言われていることを疑うことも必要」と語ったといいます。

【▲ 入学式での特別講演の様子（Credit: 杏林大学）】

また、古川さんは学生に身に付けてほしい力として「学び続ける力」「自分で考える力」「チームで働く力」「レジリエンス（心のタフさ・回復力）」の4つを挙げました。宇宙飛行士として国際チームで活動した経験に基づき、リーダーシップとフォロワーシップの両方を状況に応じて発揮すること、挑戦に失敗はつきものであり、失敗から学んで進むことの大切さを伝えています。

分野横断的な人材育成へ

古川さんは医学部に所属しますが、今後は保健学部や人文社会科学系の学部も含め、分野横断的な学びの場を提供していく予定とのことです。国際チームで働いた経験と医学の知見を次世代の育成に活かしたいという思いが、大学特任教授の道を選んだ理由だと説明されています。

文・編集／sorae編集部

関連記事 古川聡宇宙飛行士がJAXA退職へ 宇宙での経験を活かし次世代の育成へ JAXA古川飛行士ら4名が地球に帰還 NASA有人宇宙飛行ミッション「Crew-7」参考文献・出典杏林学園 - 元JAXA宇宙飛行士・古川聡氏が杏林大学 特任教授に就任、入学式で新入生にエール（PRTIMES）杏林学園 - 創立60周年 令和8年度 杏林大学入学式行われる