Space BD株式会社は2026年4月8日、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が実施する宇宙戦略基金事業の技術開発テーマ「SX中核領域発展研究『SX-ARK（エスエックス・アーク）』（熱とデバイス）領域」に、協力機関として参画すると発表しました。

ダイヤモンド半導体で小型SAR衛星の「熱の壁」に挑む

本プロジェクトの代表機関は、北海道大学および産業技術総合研究所発のスタートアップ企業である大熊ダイヤモンドデバイス株式会社です。課題名は「ダイヤモンド半導体による小型SARの熱制約打破と性能向上に関する研究開発」で、JAXAが2026年3月13日に公表した採択結果において、「熱とデバイス」領域の全13件の1つとして選ばれています。

小型SAR（合成開口レーダー）衛星は、電波を使って昼夜・天候を問わず地表を観測できる衛星です。日本国内ではQPS研究所やシンスペクティブ（Synspective）などが開発・運用を進めており、soraeでもたびたび取り上げてきました。一方、観測性能を高めるには送信電力増幅器（PA：Power Amplifier）の出力を上げる必要がありますが、PAの出力増大にともなう発熱が衛星全体の熱設計を圧迫するという課題が知られています。

廃炉技術が宇宙へ

大熊ダイヤモンドデバイスは、福島第一原子力発電所の廃炉作業を背景に、高放射線・高温環境でも動作するダイヤモンド半導体デバイスの研究開発を行ってきた企業です。ダイヤモンドはシリコンや炭化ケイ素（SiC）と比べて熱伝導率が格段に高く、高温・高放射線環境への耐性にも優れています。同社は現在、福島県大熊町に世界初となるダイヤモンド半導体の量産工場を建設中です。

本プロジェクトでは、こうしたダイヤモンド半導体の特性を小型SAR衛星のPAに応用し、熱設計の自由度と観測性能を同時に引き上げることを狙います。

Space BDは開発から市場実装まで支援

Space BDは協力機関として、宇宙環境での性能検証に向けた地上試験の仕様策定や進捗管理を担当するほか、衛星搭載を見据えた技術要求の取りまとめや、国内外の衛星メーカー・部品メーカーへの販路開拓まで、開発から市場実装までを包括的に支援します。同社は「宇宙商社」として、2026年1月時点で衛星の取り扱い件数が100件を超え、宇宙実験の実績も620件以上に達しています。

JAXA宇宙戦略基金は、日本の宇宙産業基盤の強化に向けて設置された制度です。今回の採択は、原子力分野で培われた材料技術を宇宙分野に転用する画期的な取り組みとして、今後の進展に注目が集まります。

【▲ Space BDの公式サイトより（Credit: Space BD）】

文・編集／sorae編集部

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