8、9日に東京都文京区のホテル椿山荘東京で開催された将棋の第84期名人戦7番勝負（毎日新聞社、朝日新聞社主催）第1局で挑戦者・糸谷哲郎八段（37）に先勝した藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝が勝利から一夜明けた10日午前、主催社の取材に応じた。

主な一問一答は以下のとおり。

――きのうは感想戦を終えて部屋に戻られたのが夜10時ぐらい。その後はどのように過ごした？

「きのうはそれほど対局の振り返りなどは本格的には行っておらず、感想戦での変化などを少し部屋で考えた程度。12時くらいには就寝したかなと思います」

――昨日の対局は1筋の端歩を突かれる出だし。糸谷八段の目線が右側にあったようで、自身でも「あ、これくるな」という予感は指される前にあった？

「私はあまり相手の視線が右に、といったことには気づいていなかったので。ただ、その手自体は端の位の価値が高いケースも多い。前例としてはさらに歩を突くというのは少ないとは思うんですけれども。ただ指されてみると、こちらとしても端の位に代わる主張を見出さなければいけないので、有力な指し方なのかなとは感じました」

――初手に1筋の歩を突くのはデータベースで見ると過去15万局中54局、さらに歩を伸ばしたのは5局目。挑戦者は今期のA級順位戦でも指しており、事前にある程度予想はしていた？

「いえ、先後が確定していなかったこともあり、事前にはそれほどしっかりとは想定できていなかったので、指された後、30分弱ほど考えて、改めてその対応を考えていたという感じです」

――初手に1筋の歩を突いた棋士を調べてみると13人いて、複数回指したのは11人なのですが、この棋士はよく指していたなという心当たりはある？

「いや……ちょっとしたクイズですね。すみません、私には分かりません」

――2番目に多く指しているのが、実は師匠の杉本昌隆八段。

「本当ですか（笑い）」

――20年のNHK杯でも指されていて、豊島将之九段（当時）を相手に1筋を2手連続で伸ばした。

「あー。それは師匠曰く“会心の将棋”だったそうです（微笑）。師匠が指しているというイメージはあまり持っていませんでした」

――歴史上、初手に端歩を伸ばすというのは「南禅寺の決戦」が有名。現在の名人としてどのような思いがある？

「南禅寺の決戦がすぐに思い浮かぶわけではないのですが……。当時は持ち時間が30時間とかでしたよね。今の名人戦も9時間と長いですが、30時間だと途中で体力が尽きそうだなとも思います（笑い）。ただ、端の歩であったり、その後の攻防も含めて、対局者の気迫というものが棋譜からも伝わってくるのかなと感じます」

――挑戦者は「この一手には象徴的な意味合いがある」という言葉を残した。1局目を終えて、これまでのタイトル戦とは全く違う将棋を指された感覚はあるのか？また2局目以降の戦いへの意気込みを。

「第1局を指してみて、やはり構想力が問われる局面が非常に多かったなと感じています。第2局以降もそのような戦いになるのかなと考えています。私自身は定跡系の将棋を多く指してきたこともあり、そのような新鮮さもありましたし、未知の展開に対して自分なりに深く考えて構想を立てていく、そのプロセス自体を9時間という持ち時間の中で楽しんで指せればなと思っています」

――3月末に「詰将棋解答選手権」があった。出題問や結果に関心があるか？

「問題は後で見て解いてみたんですけれども、好作がそろっていましたね。特に第10番は非常に素晴らしい作品だったなと感じました」

――その10番は？

「残念ながら解く前にネタバレを踏んでしまいまして（笑い）。結果を確認しようとしたときに、画面に入ってしまったという感じです。かなり構想的で革新的なネタバレで。でも、それがどういう意味なのかを後で解いて確認して、改めて素晴らしい構想だなと感じました」

――椿山荘の食事はいかがだった？

「今回はメニュー選択を結構迷ったんですけれども、1日目と2日目の食事は、おそらく私が初めて名人戦に出たときと同じにした……という記憶があるんです。3年前ですね。初心に帰るというわけではないのですが、当時の対局内容も含めて印象に残っていて、その時に食べて美味しかった記憶がよみがえってきたので、同じ注文をしました」