ＤＭＰは反発、エッジＡＩ半導体「Ｄｉ１」搭載カメラの開発でインド企業と基本合意書

ディジタルメディアプロフェッショナル<3652.T>は反発している。きょう午前９時ごろ、同社のエッジＡＩＳｏＣ「Ｄｉ１」を活用したＣＣＴＶカメラの開発に関する協業について、インドのＳｐａｒｓｈ ＣＣＴＶと基本合意書を締結したと発表しており、好感した買いが集まっている。ＡＩ処理機能をカメラ内部で実行できる次世代ＣＣＴＶカメラの開発の検討及び初期開発活動に取り組む。



Ｄｉ１はエッジデバイスでＡＩ画像認識処理を効率的に実行することを目的とするエッジＡＩ半導体。今回の協業により、具体的な市場実装機会を拡大するとともに、海外におけるエッジＡＩソリューションの展開を加速するとしており、５カ月程度を目安として量産を視野に入れた試作機の準備を進める。



出所：MINKABU PRESS