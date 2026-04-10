スギＨＤは３日続落、今期経常益１０％増の計画も物足りなさを意識した売りがかさむ

スギホールディングス<7649.T>は３日続落している。同社は９日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比８．１％増の１兆９２０億円、経常利益予想は同９．９％増の５５０億円、最終利益予想は同２７．１％減の３２８億円とした。同時に１対２の株式分割などを発表したものの、利益予想の水準に対して物足りなさを意識した売りがかさみ、株価を押し下げたようだ。



今期の既存店売上高は前期比５．３％増を計画。調剤で７．８％増、物販で４．１％増を見込む。店舗数は１００店舗の純増を予定する。株式分割は９月１日付で実施。これに伴い株主優待制度において保有株式数の区分を見直す。今期の配当予想は株式分割前のベースで年間３５円とし、前期と比べて横ばいとした。２６年２月期の売上高は前の期比１５．１％増の１兆１０３億３６００万円、最終利益は同７５．１％増の４４９億８２００万円だった。このほか同社は持ち分法適用関連会社で、埼玉県を中心として調剤併設型ドラッグストアを展開するセキ薬品の株式を追加取得し、連結子会社化すると発表した。



出所：MINKABU PRESS