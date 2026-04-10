オーナンバ<5816.T>が一時１１％超の急騰を演じ連日の上場来高値更新、未踏の２０００円大台乗せを果たした。民生用ワイヤーハーネスを主力とし、業績は２５年１２月期に営業１９％増益で過去最高を更新したのに続き、２６年１２月期も４％増益の２７億円とピーク利益更新が続く見通しにある。



世界的なＡＩデータセンター建設ラッシュが続くなか、データセンター向け電源供給用ケーブルへの本格参入を表明しており、今後の業容拡大に対する期待が高まっていることが、足もと急速人気化の背景。データセンター関連では電力供給部門と並び水冷システムの配線ソリューションでも活躍が期待されている。株価は最高値圏をまい進しているが、ＰＥＲ１２倍台でＰＢＲも０．８倍台と割安感が強く、２６年１２月期は前期実績に２９円の大幅増配となる７０円を計画しており、今期配当利回りも３．５％前後に達するなど株高条件が揃っている。



出所：MINKABU PRESS