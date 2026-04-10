１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安で推移している。



９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９６銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢の先行き不透明感から一時１５９円３０銭まで上伸したものの、イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンとの和平交渉を開始するよう指示したことが明らかになると伸び悩んだ。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は堅調な展開となっている。時間外取引で米原油先物が強含みで推移しており、エネルギーの大半を輸送に頼る日本の貿易収支悪化を懸念した円売りが流入している様子。また、きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時５０分ごろには１５９円２４銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８６円０５銭前後と同７０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS