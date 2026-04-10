バリオセキュア<4494.T>が続伸している。９日の取引終了後、同社の中堅・中小企業向け「ランサムウェア対策パッケージ」について、ソフトバンク<9434.T>が販売を開始したと発表しており、好材料視されている。



「ランサムウェア対策パッケージ」では、パソコンのセキュリティーを向上させるＥＰＰ（エンドポイント保護プラットフォーム）／ＥＤＲ（エンドポイントでの検出と対応）や、万が一ランサムウェアに感染してしまった場合に備えるバックアップ機能をマネージドサービスと共に提供。ソフトバンクが持つ法人顧客基盤の強みを生かすことで、販売拡大への期待が高まっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS