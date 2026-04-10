金沢GK山ノ井拓己が山口へ期限付き移籍「このような形で移籍するとは思っていませんでした」
ツエーゲン金沢は10日、GK山ノ井拓己(27)がレノファ山口FCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までで、金沢と対戦する公式戦には出場できない。
山ノ井は昨季のリーグ戦32試合に出場したが、今季の出場がないなかで3月下旬に移籍を前提とした準備のため金沢を離脱したことが発表されていた。山口を通じて「難しい時期にも関わらず移籍を受け入れてくださったレノファ山口FCの関係者の皆様には本当に感謝しています。チームにフィットし、レノファ山口FCの勝利に多く貢献できるよう日々精進していきます」とコメントしている。
また、金沢を通じて以下のようにコメントしている。
「まずこのようなタイミングでチームを離脱したことで多くのファン・サポーターの皆様にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありません。昨年の悔しさを晴らすために、覚悟を決めて契約更新しましたが、このような形で移籍するとは思っていませんでした」
「私がチーム活動を離脱するというリリースを出した際、たくさんの方々に愛されていたことを強く感じましたし、私自身もファン・サポーターの皆さんを愛していたことに改めて気付かされました」
「また、昨シーズンはプロ9年目で初めてシーズン通して試合に出場させていただき、本当の意味でのプロサッカー選手にしていただいた特別な時間でした。ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様と守ったゴールは私にとってかけがえのないものになりました」
「この移籍を決断するまでの全ての過程は、私のサッカー人生において貴重な経験、そしてこれから先の大きな糧になると信じています。離れてもツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様は私の中で大切な存在です。また成長した姿をお見せできるよう、これからも私らしく歩んで行きます。本当にありがとうございました」
山ノ井は昨季のリーグ戦32試合に出場したが、今季の出場がないなかで3月下旬に移籍を前提とした準備のため金沢を離脱したことが発表されていた。山口を通じて「難しい時期にも関わらず移籍を受け入れてくださったレノファ山口FCの関係者の皆様には本当に感謝しています。チームにフィットし、レノファ山口FCの勝利に多く貢献できるよう日々精進していきます」とコメントしている。
「まずこのようなタイミングでチームを離脱したことで多くのファン・サポーターの皆様にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありません。昨年の悔しさを晴らすために、覚悟を決めて契約更新しましたが、このような形で移籍するとは思っていませんでした」
「私がチーム活動を離脱するというリリースを出した際、たくさんの方々に愛されていたことを強く感じましたし、私自身もファン・サポーターの皆さんを愛していたことに改めて気付かされました」
「また、昨シーズンはプロ9年目で初めてシーズン通して試合に出場させていただき、本当の意味でのプロサッカー選手にしていただいた特別な時間でした。ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様と守ったゴールは私にとってかけがえのないものになりました」
「この移籍を決断するまでの全ての過程は、私のサッカー人生において貴重な経験、そしてこれから先の大きな糧になると信じています。離れてもツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆様は私の中で大切な存在です。また成長した姿をお見せできるよう、これからも私らしく歩んで行きます。本当にありがとうございました」