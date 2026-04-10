『SWEET LOVE SHOWER 2026』第1弾出演者＆日割り発表！あいみょん、アジカン、レミオロメン、Vaundyら計39組
『SWEET LOVE SHOWER 2026』の第1弾出演アーティスト＆日割りが発表された。
■2026年は8月28日～8月30日の3日間開催
夏の終わりの風物詩となっている、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER』。
2026年は、8月28日～8月30日の3日間、世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな山梨県・山中湖交流プラザ きららに素晴らしいアーティストと音楽ラバーたちが集結、この夏の終わりを締めくくる。
そしてこのたび、ラブシャの第1弾出演アーティストと日割りが発表された。
OddRe:、名誉伝説、CLAN QUEEN、Daichi Yamamoto、TRACK15、MON7A、レキシ VS オシャレキシといったラブシャ初出演勢に加え、Creepy Nuts、04 Limited Sazabys、THE BAWDIES、MAN WITH A MISSION、WANIMA、クリープハイプ、10-FEET、マカロニえんぴつなどスペシャと縁の深いアーティストも続々ラインナップ。
2026年にアニバーサリーイヤーを迎えるあいみょん、ASIAN KUNG-FU GENERATION、STUTS、さらに周年イヤーに活動を再開しラブシャには2009年以来17年ぶりの登場となる地元・山梨出身のレミオロメンも決定。
また、2026年に男性ソロアーティスト史上最年少ドームツアーを開催したVaundyも再び山中湖に戻って来る。第1弾からラブシャらしい、音楽性に富んだラインナップで計39組が決定した。
併せて、オフィシャル最速先行チケットの受付もスタート。2025年より始まった「ふるさと納税」枠やラブシャ公式会員サービス「ラブシャビレッジ」枠での受付もある。
また、2026年の夏への期待が膨らむなか、4月10日より3日間、ラブシャ公式YouTubeチャンネルにて『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY』を特別配信。ラブシャへのワクワクがさらに募ること間違いなしだ。
今後もあらたな発表や、オフィシャルYouTubeチャンネル・各種SNSよりオリジナルコンテンツも発信される。
■主催者 メッセージ
2026年も早いものでもう4月に入りました。
新しい年度を迎え、ワクワクやドキドキもする、
そんな毎日を過ごしていらっしゃる方々も多いと思う今日この頃、、
ラブシャLOVERの皆様、
大変長らくお待たせいたしました、
今年もこの季節がやってきました～！
SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026
本日、第1弾アーティスト、
3日間総勢39組、
そして日割りを発表いたしました～！！
いかがでしたでしょうか！？
これまでも、音楽とアーティストにこだわりをもって創ってきましたが、
31年目もそこは大事にしながら、2026年のラブシャをどうしていこうか、
スタッフみんなで考え抜いた、第1弾アーティスト39組、本日発表となりました～！
ようやくお知らせ出来て嬉しいです！
初日となる金曜日は、
間もなく、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」を皮切りに
北米ツアーを開催するCreepy Nutsや
今年デビュー10周年を迎えるあいみょんが登場、
HEY-SMITHは7年ぶりに山中湖へ、
他にも連続出演アーティストから、新進気鋭のニューアーティストまで、
盛り上がること間違いなしのラインナップとなっております。
2日目土曜日は
間も無く結成30周年、スペシャとも縁の深い、ASIAN KUNG-FU GENERATIONと
昨年、活動再開を発表、3月9日から全国ツアー中のレミオロメンが、2009年以来17年ぶりに出演。
メジャーデビュー同期でもあるこの2組が同日での出演は、胸が熱いです。
他にもロック、HIP HOP、オルタナティブと幅広いジャンルが楽しめるラブシャの魅力が詰まった一日に！
そして最終日の日曜日は
男性ソロアーティスト史上最年少4大ドームツアーを完走したVaundyが2年ぶりに登場！
他にも、ラブシャでは2016年に「レキシと上原ひろみ ～レキシが助けにやってきた～」
での共演以来、この名義では初となるレキシ VS オシャレキシが登場。
そしてラブシャには欠かせないバンド、クリープハイプが今年も出演、
さらにマカロニえんぴつ、サンボマスター、My Hair is Badも2年ぶりに登場するなど、
第１弾発表から最終日を締めくくるにふさわしいラインナップとなりました！
さて、こんなワクワクするようなラブシャですが、今年も大人から子どもまで、
フェス初参戦からフェス常連さんまで、多様なお客様の来場が予想されます。
全てのお客様に全力で楽しんでいただけるよう、
改めてにも目を通していただければと思います。
31年目を迎える今年もアーティスト、そしてお客様の皆様に最高！と
思ってもらえるようなラブシャにするべく、準備が始まっております。
これまでに積み上げてきた良いところは更に良く、今まで出来なかった新しい事にもチャレンジしながら、
今年のラブシャを創っていきます、どうぞ皆様、ご期待ください！
僕らと一緒に最高の夏にしましょう！！
SWEET LOVE SHOWER スタッフ一同
■イベント情報
『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026』
08/28（金）山梨・山中湖交流プラザ きらら
08/29（土）山梨・山中湖交流プラザ きらら
08/30（日）山梨・山中湖交流プラザ きらら
■関連リンク
ラブシャからのお願い
https://2026.sweetloveshower.com/contents/guide/notice
『SWEET LOVE SHOWER 2026』公式サイト
https://2026.sweetloveshower.com