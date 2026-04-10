『SWEET LOVE SHOWER 2026』第1弾出演者＆日割り発表！あいみょん、アジカン、レミオロメン、Vaundyら計39組

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『SWEET LOVE SHOWER 2026』の第1弾出演アーティスト＆日割りが発表された。

■2026年は8月28日～8月30日の3日間開催

夏の終わりの風物詩となっている、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER』。

2026年は、8月28日～8月30日の3日間、世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな山梨県・山中湖交流プラザ きららに素晴らしいアーティストと音楽ラバーたちが集結、この夏の終わりを締めくくる。

そしてこのたび、ラブシャの第1弾出演アーティストと日割りが発表された。

OddRe:、名誉伝説、CLAN QUEEN、Daichi Yamamoto、TRACK15、MON7A、レキシ VS オシャレキシといったラブシャ初出演勢に加え、Creepy Nuts、04 Limited Sazabys、THE BAWDIES、MAN WITH A MISSION、WANIMA、クリープハイプ、10-FEET、マカロニえんぴつなどスペシャと縁の深いアーティストも続々ラインナップ。

2026年にアニバーサリーイヤーを迎えるあいみょん、ASIAN KUNG-FU GENERATION、STUTS、さらに周年イヤーに活動を再開しラブシャには2009年以来17年ぶりの登場となる地元・山梨出身のレミオロメンも決定。

また、2026年に男性ソロアーティスト史上最年少ドームツアーを開催したVaundyも再び山中湖に戻って来る。第1弾からラブシャらしい、音楽性に富んだラインナップで計39組が決定した。

併せて、オフィシャル最速先行チケットの受付もスタート。2025年より始まった「ふるさと納税」枠やラブシャ公式会員サービス「ラブシャビレッジ」枠での受付もある。

また、2026年の夏への期待が膨らむなか、4月10日より3日間、ラブシャ公式YouTubeチャンネルにて『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY』を特別配信。ラブシャへのワクワクがさらに募ること間違いなしだ。

今後もあらたな発表や、オフィシャルYouTubeチャンネル・各種SNSよりオリジナルコンテンツも発信される。

■主催者 メッセージ