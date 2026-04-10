「元鉄工所勤務」異色経歴・ちとせよしの、豊満ボディあらわに 「YAグラ姫」から成長した現在
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、元鉄工所勤務という異色の経歴でも知られるちとせよしのが、きょう10日発売の『ヤングアニマル』8号の表紙と巻頭グラビアに登場した。
【写真多数】存在感とカラダのリアリティを表現したちとせよしの
ちとせは身長158センチ、B95・W65・H98というプロポーションを持ち、柔らかな存在感とリアリティある魅力で誌面を彩っている。
ちとせは7年前の2019年、「YAグラ姫2019」で編集部特別賞を受賞。当時から注目を集めていた。誌面では、当時“原石”と評された存在が、時間を重ねてさらに魅力を増した姿を見せている。
「7年越しの想い」を胸に実現した今回の表紙起用は、本人にとっても節目となる機会となった。グラビアでは、その存在感とともに、これまでの歩みを感じさせる仕上がりとなっている。
なお、同号には特別ふろくとして「ちとせよしの from あまいものつめあわせ」の両面クリアファイルが付属。
【写真多数】存在感とカラダのリアリティを表現したちとせよしの
ちとせは身長158センチ、B95・W65・H98というプロポーションを持ち、柔らかな存在感とリアリティある魅力で誌面を彩っている。
ちとせは7年前の2019年、「YAグラ姫2019」で編集部特別賞を受賞。当時から注目を集めていた。誌面では、当時“原石”と評された存在が、時間を重ねてさらに魅力を増した姿を見せている。
「7年越しの想い」を胸に実現した今回の表紙起用は、本人にとっても節目となる機会となった。グラビアでは、その存在感とともに、これまでの歩みを感じさせる仕上がりとなっている。
なお、同号には特別ふろくとして「ちとせよしの from あまいものつめあわせ」の両面クリアファイルが付属。