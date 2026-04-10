各国政府や環境団体などでつくる国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は９日、絶滅の恐れがある動植物をまとめたレッドリストで、南極に生息するコウテイペンギンを絶滅危惧種に追加すると発表した。

生息地の海氷面積の減少で個体数が激減し、絶滅危惧種のうち２番目にリスクが高い「危機」と評価された。

ＩＵＣＮの絶滅危惧種はリスクの高い順に「深刻な危機」「危機」「危急」の３段階で評価され、「準絶滅危惧」「低懸念」と続く。コウテイペンギンはこれまで準絶滅危惧だったが、引き上げられた。

コウテイペンギンは海氷上でヒナを育てる習性があるが、地球温暖化に伴う海氷面積の減少でヒナの生存率が下がっている可能性がある。個体数は２００９年以降の１０年で１割ほど減り、８０年代までに半減すると予測されている。ＩＵＣＮは「温室効果ガスの排出を劇的に減らさない限り、減少は避けられない」とする。

このほかナンキョクオットセイも、「低懸念」から絶滅危惧種の「危機」に引き上げられた。海水温上昇でエサのオキアミが水温の低い深海に移った影響で、１９９９年に推定約２１９万頭いた個体数が２０２５年には約９４万頭に減った。

高病原性鳥インフルエンザの感染で個体数が激減したミナミゾウアザラシも、「低懸念」から絶滅危惧種の「危急」とされた。