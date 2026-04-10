◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(9日、甲子園球場)

阪神がヤクルトに勝利し、開幕から4カード連続勝ち越し。先制のソロホームランを放った森下翔太選手と、プロ初先発で初勝利をつかんだ茨木秀俊投手がヒーローインタビューに登場しました。

ここまで1勝1敗で迎えたヤクルトとの3戦目、4年目でプロ初先発の茨木投手がマウンドに上がりました。

試合は両チーム無得点で迎えた4回、先頭の森下選手がソロホームランを放ち先制に成功。茨木投手は6回を無失点で抑えると、7回途中降雨コールドでゲームセット。

2022年のドラフトで森下選手は1位、茨木投手は4位でプロ入り。同期入団の2人が勝利に導きました。

雨のため室内で行われたヒーローインタビューでは、2人そろって登場。先制弾の森下選手は、「奥川恭伸投手に去年かなりやられていたので、頭にもしっかり入っていましたし、うまく拾って打てたかなと思います」とコメント。「ヒデ(茨木投手)が投げるってことで先制点をあげたかったので、最高の結果」と喜びを語ります。

この日がプロ初先発となった茨木投手にあるプレッシャーをかけていたという森下選手。「会うたびに、ヒデ頑張れよって言っていたので、いいプレッシャーになってくれたらよかったと思います」とニヤリ。「すごくいいピッチングをしてくれて、野手陣もリズムをつかめたピッチングだった」と茨木投手をたたえました。

一方、プロ初先発で待望の初勝利となった茨木投手は、「率直にうれしい気持ちがあります」と笑顔。「頼もしい先輩たちがいるので、自分は楽しんで自分の投球をしようとマウンドに上がりました」と答えました。

森下選手たちからのプレッシャーについては、「みんなに言われていたので慣れたというか。いい緊張感で試合に臨めました」とコメント。今日のマウンドについては、「先頭を出すイニングも多かったですし、もうちょっとテンポ良く投げられたらなというのはあったんですけど、ゼロに抑えられたのは自信を持って次につなげていけたらと思います」と振り返りました。

また、降雨のため7回途中で試合終了し、ウイニングボールをもらえていないという茨木投手。届いたら、「両親に渡したい」とほほえみます。ここまでの道のりには、「4年目ですし、一軍で活躍したいって気持ちが一番強い年だったので、やっとスタートラインに立てたと思います」と答え、次に向けて、「チームの勝利に貢献するような投球をしたい」と力強く語りました。