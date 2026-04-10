【フェルナンデス・モッキンバード】（埼玉県越谷市 ぴょこた 54歳）

1994年頃お茶の水の中古楽器屋で購入しました。店員さんは、hideのソロデビューの時に持っていたピンクのモッキンバードのプロトタイプが流れてきたと言ってたので、当時学生でお金もなかったのですが高くなかったので買えました。

正直、音はあまり良くないので飾っておく用になってます。今考えるとプロトタイプってのは、嘘なのかも知れませんが、それでも私の宝物です。

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「プロト」…それは魔法の言葉。ちょっとスペックがおかしかったりカタログに乗っていなかったり、仕様の違いが見つかったりすると、すぐに「プロト」という全てのギタリストを魅了するワイルドカードが飛び出してきます。罪つくりです。でもそれもまた良し。我々はギターにロマンを求める大バカ者なのです。現実を突きつけられると泣きたくなるので、ファンタジーの世界が大好きです。「音はあまり良くない」という一文に目が覚めましたが、思い出はプライスレス。すでに30年以上も連れ添っているという事実だけでエモさ120％です。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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