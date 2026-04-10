◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は、１番パー５（４８０ヤード）をパーでスタートした。絶やさぬ笑顔にギャラリーもほっこりした。

今季、渋野は米女子ツアー３戦で予選落ち２回。「そんなに調子は悪くないと思っていますが、結果は出ていません。今大会で、いいきっかけをつかみたい」と前日（９日）に今大会にかける思いを明かしている。

第１日は、渋野と同じく米女子ツアーを主戦場とする竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、同じ１９９８年度生まれの「黄金世代」の小祝さくら（ニトリ）と同組。竹田、小祝はバーディーでスタートした。注目選手がそろった組を多くのギャラリーが追いかけている。

９ホールを消化した尾関彩美悠（あみゆ、ＪＦＥスチール）と稲垣那奈子（三菱電機）が４アンダーで首位に立っている。