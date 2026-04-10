グループBTS（防弾少年団）のリーダーであるRM（アールエム）が高陽（コヤン）公演を終えた後、ファンに心からの感想を伝えた。

9日、RMは自身のSNSを通じてメンバーと一緒に撮った団体写真を公開し、「実に6年半かかった」という一文を残した。写真にはJUNG KOOK（ジョングク）、JIN（ジン）、V（ブイ）、JIMIN（ジミン）、SUGA（シュガ）、J−HOPE（ジェイホープ）まで7人のメンバーが全員集まって明るい表情を浮かべ、ファンを喜ばせている。

続いてRMは「現場を共にしてくださったすべての方々に心から感謝申し上げる」とし、「これからもより良い姿をお見せできるよう最善を尽くしたい。愛している」と付け加え、ファンに感謝と愛情を表した。

BTSは同日、高陽総合運動場主競技場でワールドツアー「BTS WORLD TOUR ARIRANG」の初公演を開催した。今回の公演はステージを中心に360度観覧が可能な構造を導入し、観客がどの方向からも躍動感あふれるパフォーマンスを楽しめるよう設計されているのが特徴だ。

特に公演当日、突然の豪雨に見舞われたにもかかわらず、観客はレインコートを着たまま最後までパフォーマンスを観覧し、熱い声援を送った。これに対しメンバーもさらに情熱的なステージで応え、現場の熱気を引き上げた。

今回のツアーは高陽を皮切りに、東京、北米、欧州など全世界の主要都市を巡回し、計85回にわたって行われる。このうち46回の公演がすでに完売を記録しており、北米と欧州地域だけで約240万人の観客が公演を心待ちにしているという。