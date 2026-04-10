1990年（平成2年）の5月12日に起きた幼女殺害事件、通称足利事件。

【写真】10年間の獄中生活で疲弊し、「すっかりお爺さんになられてしまっていた」という菅家利和さん。

この事件で無実の罪を着せられ、無期懲役の判決を受けた菅家利和さんは、2010年に再審で無罪の判決が出るまで10年の獄中生活を送った。

この冤罪事件で、宇都宮拘置支所にいた菅家さんと言葉を交わし「この人が女児誘拐殺人犯？ そんなはずはない」と確信を抱いたというのが、元刑務官の坂本敏夫氏だった。

祖父から3代続けて刑務官を務めた坂本氏が指摘する「日本司法の問題点」とは……。



菅谷利和さん ©時事通信社

◆◆◆

坂本敏夫は、1991年（平成3年）8月より、栃木県大田原市の黒羽刑務所（2022年3月閉庁）に会計課長として赴任する。法政大学を中退し、父親の跡を継ぐ形で刑務官になってから、24年が経過していた。

何度も日本の司法に失望しかけてはいたが、ぎりぎり踏みとどまっていたのは、周囲にまだ信じられる同僚や上司がいたからである。ところが、黒羽に就いた翌年に決定的なことが起こる。

1992年、黒羽刑務所で支所長会議が行われた。支所長会議とは、3か月毎に本所の課長補佐以上の幹部、並びに宇都宮・大田原・足利の3つの支所長を出席させて行われる刑務官会議のことである。

その席上で宇都宮拘置支所長が、「報告がある」としておもむろに立ち上がった。「DNA鑑定結果を受け、幼女殺害の罪を自白して収容中だった足利事件の被告人、菅家利和が公判で否認に転じました」坂本は耳を疑った。

足利事件とは、この2年前の1990年（平成2年）の5月に起きた幼女殺害事件のことである。同月12日、栃木県足利市のパチンコ店に父親と来ていた当時4歳の女の子（松田真実ちゃん）が行方不明となり、捜索の結果、渡良瀬川河川敷から遺体で発見された。女の子は全裸の状態で見つかり、川底からはスカート、精液が付着した下着が発見されている。

張りついていた刑事は家庭ゴミ袋を漁り使用済みティッシュを…

警察は、市内で1人暮らしをしていた独身男性で幼稚園のバス運転手をしていた菅家利和さんを犯人と目し、1年以上、私服刑事による尾行を続けていた。しかし、真面目で清廉な生活を送る菅家さんからは何も出て来ず、別件逮捕の糸口すら見つけられない状態であった。事態が動いたのは、1991年5月、警察庁が来年から、犯罪捜査にDNA鑑定を正式に導入すると発表した直後だった。

張りついていた刑事は菅家さんが捨てた家庭ゴミ袋を漁り、そこから使用済みティッシュを持ち帰り、犯人の精液が付着した女の子の下着とともに科学警察研究所（以下、科警研）に送り、DNA鑑定を依頼した。すると科警研は、菅家さんの精液と犯人のそれのDNAは同型であったとの鑑定結果を出したのである。この鑑定は、方法も実施自体も未熟で、結果が間違っていたことが後に判明するが、焦っていた栃木県警は、1991年12月1日朝7時、菅家さんの自宅を急襲する。

刑事は、任意同行でありながら、暴力を振るって強制的に連れ出し、すでに朝刊には「今日、足利事件の重要参考人の事情聴取」という見出しが踊っていた。DNA鑑定導入の予算確保のために警察庁がマスコミ各社にリークしていたのだ。取調官には、この新しい捜査の予算を取るために必ず自白させろ、という命が下っていたという。

突然、足利警察に連れて来られた菅家さんは最初はやっていないと否認をしていたが、有罪ありきの過酷な取調べに耐え切れず、その夜、女の子の誘拐と殺害を「自白」によって認めた。菅家さんは、翌2日未明に逮捕され、わいせつ目的誘拐、殺人、死体遺棄の罪で宇都宮地方裁判所に起訴された。

栃木県警幹部は、早々に会見を開き、「粘り強く執念の捜査を続けて来ましたが、捜査本部開設569日目にして本事件の被疑者を逮捕することができました」と誇らしげに宣言していた。

拘置支所長は、菅家さんが、否認に至った経緯について語り出した。

「前回の公判時にひとりの女性が傍聴に来ていたのですが、彼女が菅家の面会にやって来て『やっていないことは、やってないとちゃんと言わなければだめですよ』と伝えたのです。そこで本人は否認に転じたと思われます。その後、検事がやってきて再度本人への取り調べを行っています。現在、我々は宇都宮地検と連絡を密に取り合っていて菅家に対する厳重な動静視察を行っています」

坂本の驚きは大きくなっていく。拘置所の設置目的は被告人の防御権の行使ではないのか？ 収容するのは、刑罰ではなく、勾留（罪証隠滅と逃亡のおそれがある時の拘置）である。被疑者から被告人に変われば、その身柄は検察庁から裁判所に移ったことになる。それなのにこの支所長の報告は拘置所が、有罪と決めつけている検察に対する隷属そのものではないか。

菅家さんに無実を訴える事を勧めた女性というのは、同じく幼稚園バスの運転手であった西巻糸子さんのことであった。西巻さんは、それまで市民運動などには無縁な主婦であったが、「幼稚園のバスの運転手をする人が、幼児を殺すはずはない」との思いから、DNA鑑定の証拠能力の危うさを指摘した佐藤博史弁護士の論文を読み込み、菅家さんの無罪を信じていち早く支援してきた方である。支所長会議では、その真っ当な情念で動いた西巻さんの存在をあたかも敵視するような報告がなされていた。

坂本は周囲の反応にも失望した。会議のメンバーは20人ほどいた。ところが、この報告をおかしいと思っていたのは坂本だけであった。他の職員は表情ひとつ変えない。つまりはこの通報を当然のように受け入れて、淡々と会議を進行していた。

最終的に「動静視察を密にし、検察庁としっかり情報共有をするように」という指示が出された。被告人が自らの罪を否認したことを凶報として捉えたのである。

「おそらくは、足利事件の担当検事が宇都宮拘置所にやって来て…」

被告人が自らの罪を否認したことを凶報として捉え、県内の支所長たちと行状監視をしていくことを確認し合っている。そこには、公正な裁きを望む姿勢はなく、行われたのは、検察を妄信して被疑者が犯人であることを前提とした策動であった。

「おそらくは、足利事件の担当検事が宇都宮拘置所にやって来て、『えらいことです。菅家が突然否認に転じました』と訴えたんでしょうね。それで支所長会議に持ってきた。余罪があって調べるのならともかく、法廷の外でこんなことをやってはいけませんよ。拘置所という組織が菅家さんの防御権を完全に侵食している。こんなことをしているから、冤罪は無くならないんですよ。冤罪が起こる原因と言うのは、司法だけではなく、拘置所や刑務所にもあるんです」

袴田巌さんの事例を見ていた坂本からすれば、無理な自供をさせられた被告が、ここにもいたのか、という思いだった。

さらに、足利市ではこの事件の前にも2件の幼女誘拐殺人事件が起きており、菅家さんは取調べの中で、この2つについても自分がやったと「自白」させられていた。（2件は、逮捕後に嫌疑不十分で不起訴処分とされている）

自白を強要されていた菅家さんは、92年12月の第6回公判で初めて犯行を否認する。しかし、翌年1月の第7回公判では、一転して再び犯行を認めている。これは一審を担当した弁護士が、菅家さんの犯行を前提にしてしまっており、情状酌量を狙ったものとされるが、裁判所内のその空気もまた、坂本が目の当たりにした拘置所ぐるみで検察と連動して追い込んだ効果でもあった。

しかし菅家さんは、情状酌量を勧めて来た弁護士に手紙を書いた。「私は松田真実ちゃんを殺していません。本当に殺していません」それまで弁護士の言うがままに、上申書も書いてきたが、ここに至って真実をしっかりと主張した。控訴審では、菅家さんを犯人と決めつけていた弁護士から、DNA鑑定の危うさを指摘していた佐藤博史弁護士へと代理人が変わった。

坂本は支所長会議から、しばらく後、支所の現金出納、物品管理等の内部監査で宇都宮拘置支所を訪れた。目的は被告人だった菅家さんを視察することだった。菅谷さんの所在を確かめると、本人に近づき、言葉を交わした。印象は明確だった。

〈この人が女児誘拐殺人犯？？そんなはずはない〉

坂本は強烈な違和感を感じていた。それまで多数の凶悪犯罪者や死刑囚と面接をした経験に基づく直感であった。「いろんな性犯罪者も見て来ているが、それとも違いました。おどおどしていて、私が声をかけたときには、また偉い人に虐められるのではと思われたのか、びくりとされていたので、落ち着かせました」

口数も少なく弱々しい視線と振る舞い。坂本は真犯人はこの人ではなく、必ず他にいるはずだと考えるに至った。

1993年4月1日、坂本は広島拘置所への転勤が決まり、黒羽刑務所を去ることとなった。「菅家さんのことを考えると広島に行ってからも心配で仕方がなかった」その心配は当たる。

支所長会議からおよそ1年後の1993年7月7日、菅家さんに宇都宮地裁は無期懲役を言い渡した。自白を否定し、無実を主張するもDNA鑑定が菅家さんの有罪を決定的にしたのである。

「代償性小児性愛者であるとの精神鑑定も出ていると聞きましたが、それは違うと思いました。捜査員の聞き込みで菅家さんの離婚経験が分かると、大人の女性の代用に幼女を使っているとか。上智大学の福島（章）教授が鑑定人としてそれを権威づけていましたが、酷い偏見と先入観の扇動ですよ。菅家さんは極めて大人しく内気で真面目な普通の男性だと私は見ていました」

足利事件については捜査員のみならず、調査報道を始めた多くの記者たちも菅家さんの周辺を取材し始めていたが、そのほとんどすべてが、優し過ぎるほどの人柄で、いかに大人しい人物であるかという証言ばかりであった。逮捕された日も菅家さんは勤め先の幼稚園の保母さんの結婚披露宴に招かれており、それを楽しみにしていたという。

また事件が報道された新聞を読んだ菅家さんが、犯人に対して心底怒りを露わにしていたのを勤め先の幼稚園の職員たちが見ていた。しかし、これも検察側はカモフラージュだと主張した。坂本は絶対にそれは違うと思っていた。殺人を犯しておきながら、そんな狡猾な計算ができるような人物には到底見えなかった。

「菅家さんのような人にとって刑務所は地獄になるだろうと予測し…」

一審で無期懲役という判決が出た。日本の司法の現実からは、高裁で無罪になることは極めて難しい。

「私は菅家さんのような人にとって刑務所は地獄になるだろうと予測し、いたたまれない気持ちになりました」

弁護団が何度も新しい証拠を出しながらもこの酷い冤罪事件がいかにして進んでいったのか、順を追ってみる。それは悲しいほどに坂本の予想をなぞっていった。菅家さんの初公判は1992年2月であるが、同年の12月に学術集会が行われ、「このDNA鑑定法には重大な欠陥がある」と指摘している。

当時の有罪根拠となったDNA鑑定は、MCT118法というやり方が採用されていたが、信州大学の研究チームがMCT118法で使われた123マーカーは不正確であるという判定を出したのである。

DNAは4種類の塩基が鎖状に並ぶ高分子で、この塩基の並んだ順番で特定する。しかし、MCT118法の特定は、マスコミが絶賛したような100万人に1人という精度ではなく、1000人に1人という粗雑なもので、しかも実際には、正確に写真が取れておらず、方法論としても技術的にも失敗した鑑定結果であった。

殺人犯人を特定するという、いわば人道、人権に関わる大きな問題であり、判決前に出された学術界からの指摘は極めて重要なものであった。問題をひと言で言えば、当時、科学鑑定としてまだ成立していなかったDNA型鑑定を犯人識別の根拠としてしまったことにあり、それに対して学界は声をあげたのである。

それにもかかわらず宇都宮地裁は93年7月に無期懲役を言い渡した。裁判所は検察の嘘を見抜く力が無かったと言える。93年8月に科警研は鑑定法の欠陥を認める論文を発表した。まるでこの有罪判決が出るのを待っていたかのようである。そして科警研は、鑑定法の欠陥は認めたが、事件における過ちは認めなかった。

不合理な判決を前に菅家さんの弁護団は、控訴する。しかし、1996年5月に東京高等裁判所はこれを棄却した。

弁護団は諦めなかった。法医学の権威である日本大学医学部の押田茂實教授に菅家さんのDNA鑑定を正しくやってもらえないかと、動いたのである。押田教授は当初、今さらやってももう遅いのではないかと考えていたが、科警研の出した鑑定書を見せられてその杜撰さに驚く。科警研は塩基の配列を正確に測れる技術を持っていなかったことが、分かった。こんなもので人を裁いたのは許せないという思いから、奔走する。

あらたに鑑定をするには、菅家さんの髪の毛が必要であったが、拘置所がその受け渡しを認めるはずもなく、弁護団と押田教授は、本人に毛髪を手紙に入れて送るように依頼した。検閲を警戒して、髪の毛以外のものは、一切入れないように指示をすると、無事に弁護士事務所に届けられた。入手した髪の毛を押田教授が新型のマーカーで鑑定すると、123マーカーとは、異なる結果が出た。

有罪の根拠とされた最初の鑑定結果では、菅家さんも真犯人もDNA配列が18-30型とされていたが、押田教授によって出された菅家さんのそれは18-29型であった。この鑑定結果を押田教授は97年9月に意見書というかたちで提出し、弁護団は最高裁に送った。

しかし、2000年7月に最高裁は上告を棄却した。これで無期懲役が決定してしまった。上告棄却の決定文の中には、押田教授の意見書については一切触れられておらず、調査官がこの貴重な結果を最高裁に見せなかったと言われている。刑が確定した菅家さんは同年10月、千葉刑務所に送られた。

坂本は千葉に送られたと聞いて菅家さんの身を案じていた。

「冤罪の声も高まっていたから大事にしてくれたか？ いえ、いじめられたんです。通常、刑務官は冤罪なんてありえないと思っています。幼女を暴行して殺害した人間として服役囚とともに酷い扱いをされるのは、目に見えていました」

事実、菅家さんは、最初に会った刑務官に「私は犯人ではありません」と伝えるも「お前のいう事など信じるか」と怒鳴られ、入れられた6人部屋の先輩から、振る舞いが悪いとして肋骨を折られていた。

DNA再鑑定の結果、菅家さんと犯人のDNAは合致しなかった

弁護団は、2002年12月に再審請求を行う。再審、すなわち裁判のやり直しを求めるためには、新しい証拠が必要であるが、この押田の鑑定報告書が使われた。やはり意見書は最高裁に届けられていなかったのである。

これに対して宇都宮地裁が、2008年2月に請求棄却する。棄却理由は、「鑑定された髪の毛が菅家さんのものかどうか分からない」というものであったが、そう主張するならば毛髪を再提出させるか、押田教授を証人としてヒアリングすれば、こと足りるものであったが、それをせずに5年もの長きに渡って回答を出さずに菅家さんの自由を奪っていた。

弁護団は即時抗告し、あらたに押田教授に再鑑定を依頼した。押田は精度が各段に進化した最新式のSTR法で検査し、まぎれも無く毛髪は菅家さんのものであるとの証明を施して再意見書として2008年11月に東京高裁に提出した。

ここに至り、高裁はようやくDNAを再鑑定することを決定した。2009年5月8日、検察側、弁護側、それぞれの法医学者によって鑑定された結果は、今さら見るまでもなかった。菅家さんと犯人のDNAは合致しなかった。

検察はこの結果を得て、菅家さんを釈放した。裁判所の判断を待つ前であり、前代未聞のことであった。2009年6月23日、東京高等裁判所は裁判のやり直し、再審開始を決定。2010年3月26日、再審無罪の判決が言い渡された。

坂本は怒りを隠さない。

「あの支所長会議はいったい何だったのか。菅家さんを犯人として決めつけ、否認を悪事のように取り上げて、組織として潰そうとしていた。裁判所も正しさを求めようとしなかった。正しいDNA鑑定法が確立していなかったのだから、高裁の段階で止められたはずです」

実際、菅家さんはそれを期待し、二審判決の2日前に行われたジャーナリストの小林篤氏との拘置所での接見では、「ここを出たら、何がしたいと弁護士さんに聞かれたので、寿司を食べたいと答えました」という。しかし、その拘置所は、この前から菅家さんの防御権を排除していたのだ。

「押田教授の検査結果が出たときもそうです。正しい鑑定を出したのに採用しなかった。毛髪を確認するか、すぐに再鑑定させれば済むことだった。そこから12年も刑務所に入れられていたんです。執行停止での釈放は検察の罪の意識に他なりません。執行停止するというのは本当に大変なんですよ。私も他施設で庶務課長のポストに就いていたときに、何度か重い病気の服役者のために執行停止をお願いに行ったことがあるんですが、一切聞き入れられなかったです」

「なぜ自白してしまったのか？」という問いへの苦しい答え

2011年に坂本は、無罪となり釈放された菅家さんと対談する機会を得た。拘置所にいた頃から、大人しく弱々しい印象を受けていたが、20年ぶりにあった菅家さんは、同じ人物かと思うほどに疲弊していた。

「すっかりお爺さんになられてしまっていた。私は刑務官のOBとして千葉刑務所時代の話を聞きたかったんです。本当に地獄だったのです。栃木県警の取り調べ時の様子、自白に至った状況も聞きました」

なぜ自白してしまったのか？ という坂本の問いに菅家さんはこう答えた。

「怒鳴られ、脅されて一刻も早くこの苦しみから逃れたかったのです。認めると、刑事が急に優しくなって乱暴を止めるので、調書も刑事と一緒に話を作りました。犯行をしていないので、ただ刑事がこうだろう？ こうして殺して、こうして乱暴したのだろう？ というのに頷くだけです。悔しかったのですが、乱暴を止めてもらいたくて、こう書いた方がいいですよ、つじつまが合いますよ、と修正もしました」

菅家さんは「二回、三回と射精し、自分の精液を（被害者の幼女に）かけるなどのいたずらをした」というような屈辱的な虚偽の犯行調書を刑事によって作らされていた。

坂本は菅家さんの顔を見ると、何度もあの支所長会議の事が思い起こされ、公判で初めて真実を主張したときのことも聞いた。

「裁判所で自白を否定し、無実の主張に転じてから、拘置所に戻ると、血相を変えた検事が飛んできて激しく怒鳴られ、脅されたそうです。私にはやはりという印象しかありません」

それは法務省という役所の特徴であった。

「検察は絶対的司令塔です。戦前は判事の上が検事ですから。今も所長が一介の検事にペコペコしているんです。法務省の高級幹部ポストには検事が充てられている。行政職員であるキャリアの上に検事がいるのだ。矯正局長に充てられた検事は地方検察庁のトップ・検事正から検事総長に進んでいくポストでもあった。したがって刑務所長が検察を批判する冤罪を疑うことは口にも出せない」

坂本は1994年3月31日付で刑務官を退官している。菅家さんが、宇都宮地裁で無期懲役判決を受けた半年後である。

坂本にとって足利事件は「今の刑務所は変わり様がない」ことが確信に変わった事件であった。

「菅家さんのことは退官後もずっと気にしていました。菅家さんが逮捕された2週間後にお父様が亡くなり、お母様も釈放される前に逝去されました。息子の無罪を知ることが出来なかったのです。私自身は、刑務官半生の中で次のポストは所長あたりになるんですけど、自分が所長になってももう何もできないと分かってきたんです。中央官庁にコントロールされて所長が更生に力を入れたいと考えても改革ができない。私が父の意志を継ぐかたちで入った頃は、所長も立派な人たちがいました。しかし、現場を知らない、服役者に何の愛情も注げないキャリア官僚が天下るように入ってくるようになって更生の精神は崩れました」

その職務に誇りを持っていた親子三代の刑務官は、坂本の代で終わりを告げた。

（木村 元彦）