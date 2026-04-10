令和5年、名古屋市で発覚した異様な事件。「弟と連絡が取れない」という通報の先にあったのは、手首を縛られた裸の男性遺体だった。現場の違和感、そして防犯カメラに映った“想定外の人物”。なぜ、こんな結末に至ったのか――。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

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「弟と長い間、連絡が取れていない」

その事件の発覚の経緯は被害者である岩波準一さん（当時42）の姉から「弟と長い間、連絡が取れていない」と地元警察に相談があったことだった。

「LINEの返信はあるが、電話には出ない。仕事も休んでいる。家賃滞納の電話もかかってきた。帰省すると言いながら、一向に帰省しない。LINEのアカウントも変わったし、どうも様子がおかしい……」

地元警察が行方不明届を受けて、岩波さんが住む地域の警察本部に安否確認を依頼したところ、地元管轄署の警察官が管理会社の社員とともに岩波さん宅を訪問。開錠して中に入ったところ、玄関に消臭剤が置かれ、洋室出入口のドアには外側からふさぐようにガムテープが張られ、クローゼットの前からは体液が流れ出ていた。

クローゼットの中からは毛布にくるまれた岩波さんの遺体が見つかった。岩波さんは衣服を身に着けておらず、頭にビニール袋をかぶせられ、手首を前で縛られた状態で仰向けに寝かされていた。

警察は死体遺棄事件と見て、捜査本部を設置。殺人事件も視野に入れて、捜査を開始した。

容疑者に上がったのは「ナンバー1キャバクラ嬢」

容疑者はマンションの防犯カメラや岩波さんの交遊関係などからすぐに浮上した。岩波さんが店長を務めていた古物買い取り店で、過去に働いたこともある山内沙也加（同29）である。

沙也加と岩波さんの付き合いは長く、沙也加が18歳のとき、岩波さんの店に買い取りの査定品を持ち込んだことがきっかけで知り合った。

独身で結婚歴がなかった岩波さんは〈仲良くなってもらえないか？〉とメールを送り、食事に行ったり、仕事を手伝ってもらったりする関係になった。「私、お小遣い少ないんだよね」というつぶやきを聞いて、一気に50万円を振り込んできたこともあった。

その後、沙也加は店を辞め、キャバクラで働くようになった。岩波さんは「辞めてほしい」と言っていたというが、沙也加に辞める気がないことが分かると、「SMプレイをしてくれたらナンバー1にしてあげるよ」と持ちかけてきた。

ナンバー1になりたかった沙也加は、その申し出を了承。SMプレイを一から覚え、岩波さんが望むような言葉による罵倒、拘束具を着けてのスパンキング、首を絞めての窒息プレイなど、倒錯的な性の遊戯を施した。岩波さんは「良かったよ」と喜んでおり、約束通りキャバクラ店で大金を使い、沙也加をナンバー1に押し上げてくれた。

その後も沙也加は多くて週1回、少なくとも月2回のペースで岩波さんとSMプレイを続けた。その度に岩波さんは100万〜200万円の高額な謝礼を払ってくれた。沙也加も喜び、「こんなにくれるなんて凄い人だな」と驚いていた。

その間に沙也加は22歳のとき、別の男性と結婚し、2人の子どもを授かった。そのことは岩波さんは知らなかったが、沙也加とのSMプレイは9年も続くことになった。

それに満足していたのか、岩波さんは帰省すると、「オレ、もう一生独身でいいわ。1人の方が気がラクだ」などと話していた。

ところが事件の半年前、沙也加は夫のDVに悩んで家出した。夫と2人の子どもたちは義両親が迎えに来て、夫の実家に連れて行ってしまった。

その寂しさから沙也加はホストクラブにのめり込んだ。資金は岩波さんとのSMプレイから得ていた。

事件が起きた日

そんな中で知り合ったのがホストの村越幹也（同22）だった。村越と沙也加はすぐ男女関係になり、村越をナンバー1にしたいと店に通い詰めた。

沙也加は多額の売掛金を作り、ウソを言って岩波さんから金を借りるようになり、それで信用をなくすと親族の女性を装って岩波さんに借金を申し込んだ。

実家の母親にも「貸してくれないなら死ぬから」とねだったり、離婚した元夫にも金を無心した。

村越がナンバー1になれるかどうかの月の締め日に問題の事件が起こった。

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男を殺しただけじゃなかった⋯後にわかった「ナンバー1キャバクラ嬢」のドス黒い欲望とは。

〈《懲役は⋯》「7000万円を奪ってホストで豪遊」大富豪を殺害した“ナンバー1キャバ嬢”の末路（令和5年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）