ラグビー・リーグワン1部のトヨタは10日、今季限りでトヨタ所属の滑川剛人（36）がレフリーを引退すると発表した。

2012年4月にトヨタに入団。20年1月から選手とレフリーを兼務した。22年6月に通算出場78試合で現役を引退した。

レフリーとしては日本人で初めてU20ジュニアワールドチャンピオンシップの決勝を担当。24年には日本人として6年ぶりとなるハイパフォーマンスユニオンの試合を担当（スコットランドvsポルトガル）した。

チームを通じて、以下のようにコメントした。

「2012年にヴェルブリッツに入団し、選手として10年間プレーしました。

2020年からは、“選手”と“レフリー”の両立をしながら、レフリーとしては5年間活動させていただきました。常に求められる基準に向き合い、自分自身に問い続けながら過ごしてきた時間でした。選手としてもレフリーとしても、決して楽な道ではありませんでしたが、その全てが自分を支えてきたと感じています。グラウンドに立つ以上、ひとつひとつの判断に責任を持つ。その重みと向き合い続けた日々に、悔いはありません。

これまで活動を支えて頂いたトヨタ自動車をはじめ、トヨタヴェルブリッツ、日本ラグビーフットボール協会、リーグワン関係者、ワールドラグビー関係者、レフリー関係者、そして私のラグビー人生に関わってくださった全ての方々に感謝しています。なかでも、これまでどんな時も支えてくれた両親、そして妻、子供達には心から感謝しています。この場を離れる寂しさはありますが、ラグビーで得たすべてを胸に、これからの人生を歩んでいきます。

リーグワン2025―26シーズン終了まで引き続きレフリーとして務めてまいります」