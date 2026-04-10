仕事を終えてお家のどこかで過ごしているはずの愛犬を探した結果…。思った以上に『自由すぎる姿』があまりにも尊いと話題になっているのです。

思わず笑顔になる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で626万回を超えて表示されており、6.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：仕事を終えて『犬がいないな』と思ったので、探した結果→ベッドで見つけて…尊すぎる『天使のような光景』】

仕事が終わり『犬の姿を探した』結果…

Xアカウント『@kawai_nu_san』に投稿されたのは、ポメプー「かわいーぬ」さんのお姿。この日も、かわいーぬさんのためにお仕事に励まれていたという飼い主さん。

無事に仕事を終えて散歩へお誘いするためにかわいーぬさんのお姿を探してみると…そこには、あまりにも自由で尊い光景が広がっていたのだといいます。

思った以上に『自由すぎる姿』に反響

ベッドの上、枕にちょこんと頭を乗せて気持ちよさそうに眠っていたというかわいーぬさん。あまりにも無防備にお腹も足も放り出して熟睡しており、完全に安心しきった様子だったそう。

一見すると、いつも通りただただ気持ちよさそうに眠る愛くるしいお姿…であるものの、そこには飼い主さんへの信頼や『愛されワンコ』ならではの行動が詰まっており、見ているだけで思わず頬が緩んでしまうもの。

かわいーぬさんの無邪気で無防備なお姿は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「天使が落ちてる…！」「最高です」「さっきまで1人でテレビ見てた？」「絶対リモコン使ってましたよねｗ」「やりきったぜ…の顔」「かわいーぬ！」「もうかわいい」「先回りして待機」など多くのコメントが寄せられています。

自身の可愛さは把握済！？飼い主さんを翻弄するお姿

自身の可愛さをしっかりと把握し、飼い主さんをも翻弄するというかわいーぬさん。飼い主さんのためにその美貌を余すことなく披露してくれるお姿はモデル顔負けといっても過言ではない場面も。

『撮ってるよ～』と声を掛けられれば、毛づくろい中でもニコッと笑顔を向けてくれるのだそう。ふわふわのフォルムも相まって、熟睡中には型崩れを起こしてしまうところも魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすかわいーぬさんのお姿は日々マルプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kawai_nu_san」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。