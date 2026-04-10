飼い主さんとの再会を全力で喜ぶわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万回再生を突破し、「可愛すぎて涙でました」「無限に見てられる」「相思相愛最高です」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1週間、実家に犬を預けた結果→再会した瞬間に…相思相愛な『おかえりなさい！』】

飼い主さんとの別れ

YouTubeチャンネル「テディベアドッグのモコ」の投稿主さんは、愛犬モコちゃんの平和な日常を紹介しています。この日、投稿主さんは、実家に来ていたそうです。1週間ほど留守が続くため、モコちゃんを両親に預けたのでした。別れのとき、モコちゃんは寂しそうな表情に…。

投稿主さんが後ろ髪を引かれる思いで帰宅したあとも、しばらく玄関に留まっていたといいます。その後ろ姿は、思わず抱きしめたくなるほど切なげだったといいます。

実家には、ハルちゃんというわんこがいるそう。おじいちゃんとおばあちゃん、そしてハルちゃんと一緒に、実家での生活がスタートしました。

実家の犬と距離が縮まって…

実家での生活が始まると、モコちゃんはハルちゃんといつも一緒にいるようになったそうです。寒い時期だったため、ストーブ前で丸くなるのが日課。いつも、お互いにくっつきあってストーブの温風に当たっていたといいます。

お散歩に行くのも一緒です。すっかりハルちゃんと親しくなったモコちゃんは、ハルちゃんについてまわるようになったそう。一緒におじいちゃん・おばあちゃんの膝に乗ったり、おもちゃで遊んだり…。ついには、寝相まで一緒になると親交を深めたのでした。

そして、再会のとき！！

1週間たつと、モコちゃんは実家に戻ることに。おじいちゃんとおばあちゃんが家まで連れてくると、必死に投稿主さんを探す姿が見られたといいます。「どこにいるの！」と悲しくなったのか、キュンキュンと寂しい鳴き声を出すことも。

そして、投稿主さんが帰宅すると…。モコちゃんは、尻尾を振りながら大歓喜！！嬉しそうな表情で、投稿主さんに抱き着いてきたそうです。

それから、しばらく抱きしめ合って過ごしたという2人。モコちゃんの投稿主さんへの愛と信頼が伝わるワンシーンなのでした♡

この投稿には「嬉しさ爆発してましたね」「生まれ変わったらモコになるって決めてる」「平和なペットライフに癒されました」などの温かなコメントが寄せられています。

モコちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「テディベアドッグのモコ」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「テディベアドッグのモコ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。