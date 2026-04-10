負傷明けの久保建英はアラベス戦でピッチに戻るか。「クラブの誰もが彼の先発出場の可能性を否定していない」と現地報道

負傷明けの久保建英はアラベス戦でピッチに戻るか。「クラブの誰もが彼の先発出場の可能性を否定していない」と現地報道