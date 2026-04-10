スクエニ「KILLER INN」、無料でプレイできる「Steam Free Weekend」と20%OFFセール実施パッチ「ver.0.9.2.0」も配信
【Free Weekend】 開催期間：4月10日～4月14日1時
□「KILLER INN」（キラーイン）Steamストアページ
スクウェア・エニックスは、Steam向けに早期アクセスを実施中のマーダーミステリーアクション「KILLER INN」（キラーイン）において、無料でプレイできるスペシャルイベント「Free Weekend」を4月10日から4月14日1時まで開催する。期間中のプレイデータは、製品版にそのまま引き継ぐことができる。
合わせて、「KILLER INN」（キラーイン）を20%OFFの960円で購入できるセールも実施中。さらに、同タイミングで配信されたパッチ「ver.0.9.2.0」には、50か所以上に及ぶ大規模な調整とQoLの向上を目的としたアップデートが含まれている。
□「KILLER INN」（キラーイン）Steamストアページ
□パッチノート（Steamニュースハブ）
※詳細はストアにてご確認ください。
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