フリューは、「ラトナ・プティ 1/7 スケールフィギュア」の予約を4月10日10時から5月22日23時59分までFURYU HOBBY MALLで受け付ける。受注販売となり、価格は24,750円。商品の発送は2027年1月を予定している。

ラトナ・プティさんはバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するVTuber。ゲーム実況、ASMRを中心に配信活動を行なっており、YouTubeチャンネル登録者数は約63万人、Xのフォロワー数は約53万人（2026年3月現在）と多くのファンに支持されている。

今回、同社のフィギュアブランド「F:NEX」にて、自由奔放に癒しを振りまくラトナ・プティさんを、天真爛漫なオリジナルポーズで立体化。八重歯が映える愛嬌たっぷりの笑顔や、“小さな宝石（ラトナ・プティ）”を思わせる瞳のきらめきなど、本人特有の魅力を忠実に再現している。造形では、華奢な手足と豊満なボディラインの両立を追求し、しっぽの存在感にも負けない立体的な仕上がりになっている。

また、獣耳はもちろん、髪に隠れたピアスやスリットの自然な広がり、指先のネイルからレッサーパンダポーチのサイズ感など、細部にいたるまで丁寧に造形。彩色においても、髪、白シャツ、獣耳の内側など、各所に美しいグラデーションを施し、質感表現により深みを加えている。

さらに、顔まわりのインナーカラーや、鼻上のラインチークがやわらかな肌感を引き立て、靴のエナメルとニーハイソックスの光沢感は素材の匂いすら想像させるほどリアルに表現。世界観に合わせてデザインされたオリジナルの台座はラトナ・プティさんの雰囲気に違和感なく調和し、フィギュア全体の完成度を引き立てる。全高は約22.5cm（オリジナル台座含む）。

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