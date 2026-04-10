「君が死刑になる前に」（読売テレビ・日本テレビ系）の第2話が、9日に放送された。

本作は、過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ。（＊以下、ネタバレあり）

7年前にタイムスリップした琥太郎（加藤清史郎）、隼人（鈴木仁）、凛（与田祐希）。そこで出会ったのは、もといた時代で教師連続殺害事件を犯した罪で死刑になった汐梨（唐田えりか）だった。

無実を主張する汐梨だが、第二の被害者・白鳥（輝有子）が襲われた時刻の行動が分からず、疑いは深まっていく。琥太郎は、白鳥の自宅前にいた“不審な男”について聞き込みをすることに。一方、隼人は汐梨にインタビューを申し込む。

放送終了後、SNS上には、「犯人は1人なのか、タイムスリップしているのは3人だけなのか」「脚本が細部まで丁寧に練られている感触がある。結末がどうなっても面白い気がする」などのコメントが上がった。

また、「ますます凛ちゃんが怪しく見えてきた」「着替えにスマホって、凛ちゃんお金どうしたの」「汐梨はなぜ犯行時刻に姿を消すのか」「やっぱり汐梨が多重人格なだけなのか？」「宮地は首を絞められて殺されたのに、何で汐梨が血のついたナイフを持ってるの？」などの声もあった。

そのほか、「加藤清史郎と唐田えりかの会話シーンを見て、2人とも演技がうまいと思った」「琥太郎はうそを見破る能力があるようなので、汐梨が犯人というのはなさそうな気がする」「免許証提示のシーンはハラハラドキドキした」といったコメントもあった。