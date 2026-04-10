箱根駅伝で山登りの５区を快走し、「山の神」と称された神野大地さん（３２）。

高校は陸上の強豪（きょうごう）校に進んだが、入学早々、挫折（ざせつ）を味わうことになる。（読売中高生新聞編集室 原大地）

「部活では新年度に１年生がそろって自己紹介をしますよね。私が進学した中京大中京高校の陸上部では、専門種目の自己ベストも発表するのが慣例でした。同級生の女子選手には、後に世界陸上のマラソンで日の丸を背負う清田真央さんがいて、３０００ｍのタイムが９分４７秒。私は清田さんより４０秒も遅かったんです。レベルの違いに出ばなをくじかれたのを覚えています。

周囲との差は、部活だけでなく、教室でも感じていました。１学年４０人ほどのスポーツクラスに在籍していたので、右を見ても左を見てもアスリート。それも野球やサッカー、水泳などの競技で名の通った選手ばかりでした。みなさんも経験があるかもしれませんが、周囲との差があまりに大きいと、ふと『ここにいてもいいのかな？』と自問自答してしまいますよね。そんな考えが拭（ぬぐ）えず、当初はクラスになじめない感覚がありました」

一度はネガティブな思考に陥った神野さん。「とにかく速くなりたい」。陸上選手としての原点ともいえる思いが心の支えになった。

「実力が足りないのは、初めから重々わかっていました。だからこそ、あえて強豪校への進学を決めた原点に立ち返って、とことん練習に励もうと考えました。クラスメートたちとのかかわりも、常に一緒にいることで次第に変わっていきました。競技に対する熱意や精神面などで学ぶことが多く、みんなに刺激されて自分の目標も高まりました。

中京大中京に誘ってくれた陸上部の小田和利監督との出会いも大きかったです。指導では常に選手の自主性を尊重してくれました。単に与えられたメニューをこなすのではなく、それを自分のものにして取り組む習慣を身につけさせてもらいました。速くなるために、自ら道を切り開く。陸上選手としての原点はそこにあると思っています」

競技で結果を出すために、練習以外にも取り組んでいたことがあったという。

「朝・昼・晩の３食をしっかり食べることを心がけました。いくら体のメンテナンスをしても、食事が十分でないと疲労がとれず、満足な練習ができないからです。高校時代は寮生活で、朝食のみ寮生が自分たちで用意するスタイルでした。ご飯やみそ汁を当番制で仕込み、ハム、チーズ、納豆、卵などを食べるのが定番。飽（あ）きてくると、卵かけご飯に納豆を混ぜたり、ハムにチーズをトッピングして温めたり……。あの手この手で乗り切っていましたね（笑）。中高生の中には、朝食をとらない人や、お菓子ばかり食べてしまう人もいるでしょう。体づくりのためにも３食きちんと取ることをオススメします」

高校２年生の時、陸上人生を変えるもう一人の恩師と出会った。

「長野県の合宿地が、たまたま青山学院大学と同じだったんです。クロスカントリーのコースを走る姿が原晋（すすむ）監督の目に留まったようで、宿舎まで会いに来てくれました。その時のことは忘れもしません。開口一番に『名前は？』『いま何秒で走るんだ？』って（笑）。

県内では上位に食い込むレベルになっていましたが、青学が設定する推薦枠の目安タイムには数秒届いていませんでした。それでも原監督は『君の走りなら夏を越えたら設定タイムを切れる。一緒に箱根を目指さないか』と言ってくれました。

実際、秋にかけてタイムが伸び、他の大学からも勧誘を受けました。悩んだ末に、最初に声をかけてくれたことや、４年間で１度くらいは憧れの箱根駅伝を走れるかもしれないという思いから、青学への進学を決めました」