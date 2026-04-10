◇ア・リーグ ホワイトソックス─ロイヤルズ（2026年4月9日 カンザスシティ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。6回の第3打席は痛烈な打球を放ったものの遊ゴロ併殺に倒れた。

1─0の6回無死一塁で迎えた第3打席、相手先発・ルーゴの球を見極め、フルカウントまで粘ると6球目のカットボールを強振。痛烈な打球がセンター前に抜けるかと思われた。

ところが、ロイヤルズ遊撃手・ウィットが二塁ベース後方を守るシフトを敷いていたため、打球を捕球すると、自ら二塁ベースを踏んで一塁に転送。遊ゴロ併殺となり好機をつぶした。

初回の第1打席は四球を選んで出塁すると、4回の第2打席も四球で2打席連続出塁。1死からモンゴメリーの右翼手の横を抜ける打球で一塁から激走し、最後は本塁にヘッドスライディングで生還。先制点を奪った。

守備では初回無死一塁でフライを落球。それでも慌てずに二塁へ送球して一塁走者を二塁で封殺し、失策は免れ記録は「一ゴロ」となる場面もあった。

前日8日（同9日）のオリオールズ戦は休養明けで2試合ぶりに先発出場し、4打数1安打だった。メジャー1年目はここまで12試合で打率・205、4本塁打、7打点を記録している。