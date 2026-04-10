【ヤマヒロのぴかッと金曜日】

放送界に身を置いて４０年ほどになるが、ラジオはというと、まだ１３年のキャリアしかない。おかげさまで、少しはラジオパーソナリティーとして認知されるようにはなってきたが、まだまだ。自分のスタイルを確立したかと言われれば、未だ暗中を模索しております、ハイ。どの世界もそう簡単にやっていけるもんじゃない。

若い頃から憧れのディスクジョッキーがいた。ヒロ寺平さん（ヒロＴ）とマーキーさん（ＭＡＲＫ’Ｅ 旧芸名・マーキー谷口）。１９９０年頃から、関西ＦＭのツートップとして君臨し続けた二人。時間のある時や、休みの日には、それぞれの番組をず〜っと聴いていた。

パーソナリティーをトーク主体、ディスクジョッキーを音楽主体とカテゴリー分けされることが多いが、ＦＭのＤＪは両方を兼ね備えた人が多い。その関西の草分けがヒロさんとマーキーさんであることは間違いない。スタイルこそ全く違うが、二人に共通しているのは『人間臭さ』ではなかろうか。

ヒロさんとは「ちちんぷいぷい」（ＭＢＳ）で何度も共演したが、物腰、品性、喋り口調からいつもたおやかさを感じていた。通常「たおやか」という言葉は女性に使うのだろうが、誰に対しても丁寧で、物静かな性格はその表現が一番しっくりくる。

それでいて、曲紹介の時の熱いハート、人生観、生き方を語る彼に誰よりも太い芯の通った男を感じさせてくれるＤＪなのである。数年前レギュラー番組を降板したのはポリシーを貫いたのが理由と聞いているが、それもヒロさん流の生き方を実践したからだと思う。

でも、彼の声を全く聞けないわけじゃない。不定期で放送しているＮＨＫ ＦＭ『ヒロＴのポストカードミュージック』次回の放送は４月２９日。ポストカード？そう、葉書にリクエストしたい曲と、その曲にまつわるメッセージを書いて送ればかけてくれるかも！「今日び（きょうび）ハガキって。笑笑」。彼のことを知らない人はそう言うかもしれない。いやいや、それこそが「ヒロ寺平」のラジオなんです。

いつだったか、リトルグリーモンスターの大阪城ホールでのライブに私がギターで参加したとき、それをスタジオで見ていたヒロさんから『肩の力の抜けた、エエ音出してはりましたね〜』とのメッセージをいただいたことがある。誰よりもたくさん音楽を聞き続け、かつてはギターの製作会社に携わったこともあるヒロさんからの言葉は、私の宝物だ。

そしてもう一人のレジェンド、マーキーさん。マーキーさんとは一、二度挨拶を交わしたくらいで、お話する機会はほとんど無かった。ヒロさんが『静の中の動』とするなら、マーキーさんは『いつも動！』というイメージか…。「とにかく賑やかな人やなぁ〜」と楽しく拝聴していたら、先日マーキーさんのイベントにゲスト出演の話が舞い込んできた。

「何かの間違いでは？ ２４時間３６５日ロックンローラーを地で行くような感じの彼に、こんなフットワークの重い私がちゃんと絡めるの？」。そんなマーキーさんについて書くつもりが、ヒロさんの話で紙面が尽きてしまった。

ごめんね、マーキー。続きは来週、ということで！！

◇山本 浩之（やまもと・ひろゆき）１９６２年３月１６日生まれ。大阪府出身。龍谷大学法学部卒業後、関西テレビにアナウンサーとして入社。スポーツ、情報、報道番組など幅広く活躍するが、２０１３年に退社。その後はフリーとなり、２４年４月からＭＢＳラジオで「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜日・８〜１０時）などを担当する。趣味は家庭菜園、ギターなど。