＜玉子焼きアレンジ＞白だし・マヨネーズ・だし醤油…「正直飽きた！」を回避する味付けは
いつもと変わらない、安心・安定のおいしさがある食べ物のひとつ「玉子焼き」。しかし人によって好みや味付けが大きく異なる食べ物でもありますよね。いつも通りでもいいけれど、たまには違う味付けで食べてみたい……とは思いませんか？
『みんなの家では玉子焼きって、どう味付けしている？』
玉子焼きの味付けに使う調味料と言えば、砂糖・塩・だしあたりでしょうか。甘い玉子焼きか、ごはんにあうしょっぱめな玉子焼きを作るかで、どの調味料を使うかも変化しますよね。ママたちから寄せられた、玉子焼きの味付けを見てみましょう！
『本気で作るとき以外は既製品の白だし』
『家族が甘い玉子焼きを好きではないから白だしが定番かな』
『白だしと砂糖と水。回転寿司のタマゴっぽい味になるから手巻き寿司するときはこの味付けにする』
しょっぱいおかず系玉子焼きの味付けで目立っていたのは“白だし”。玉子焼きの味付けが一発で決められる調味料、白だしさえあれば問題ないと言っても過言ではない？ というくらいママたちの声には白だしが登場していました。白だしを使うとしょっぱい系の玉子焼きが完成します。さらにはあえて砂糖を適量入れ、甘みもだしのしょっぱさも一気に味わえる玉子焼きを作るという声も。これは試してみたいですね。“白だし＋マヨネーズ”という声も寄せられていました。マヨネーズを適量入れることで、玉子焼きにコクが増しておいしくなるのだそう。
意外な隠し調味料“マヨネーズ”
『ふんわり玉子焼きにしたいときはてんさい糖と塩のほかに牛乳かマヨネーズを入れる』
『味付け用の調味料にプラスしてマヨネーズを入れることが多い。ふっくらするんだよね』
しっとりとして重めな食感に巻き上げた玉子焼きもいいですが、ふんわりとした仕上がりの玉子焼きがいい場合の心強い味方が“マヨネーズ”です。作ってから食べるまでの時間があいても、ふんわりとした食感がキープされたままなのでオススメです。マヨネーズと同じく、牛乳も同じような意味合いで使われているようですね。マヨネーズの油分と乳化作用が加わることで玉子焼きの食感がよくなるのだそう。恐らくコクが出る・まろやかな味わいになることも、このあたりが影響しているのかもしれませんね。
甘い玉子焼きも捨てがたい
『うちの家族はみんな甘い卵焼きが好きだから、昆布だしと砂糖』
『白だしとはちみつ』
『白だしと水と砂糖かな。甘いだし巻きって感じ』
白だしを使っていても、甘みを増す調味料の加減を増やせば甘い玉子焼きの完成です。はちみつを使うとまろやかな甘みになりそうですね。砂糖にみりんを加えると、甘さがまろやかになりオススメです。
試してみたくなるアイデア
『ボリュームを出したいときは、だし醤油にネギやアオサを混ぜる』
『すき焼きのたれ・マヨネーズ・塩』
『塩胡椒と粉チーズか、コンソメ顆粒と粉チーズ』
『中華スープの素で味付けすると意外とおいしい』
変わり種的な調味料を使ったレシピの登場です。しょっぱい系味付けの玉子焼きのときは、青のりが合いますね毎日のようにお弁当に玉子焼きを作っていると飽きがきてしまう可能性もあります。いろいろな食材を混ぜ込んで目新しさを出してもいいかもしれませんね。すき焼きのたれや中華スープの素を使えば、同じ玉子焼きが和洋中に変化するところもいいですよね。
いろいろな玉子焼き、挑戦してみて！
玉子焼きと聞くと、定番料理のひとつのイメージがあるため、あまり目新しい味付けは登場しないかと思いきや、ママたちの創意工夫が光る展開となりました。いろいろな味付けのストックをもっていれば、お弁当でも毎日の朝・昼・夜の食事でも、家族に飽きさせない工夫ができそうです。みなさんはどのレシピが気になりましたか？ 気になるレシピがあれば一度挑戦してみてくださいね。また、今回登場しなかったレシピがあればぜひ教えてください！