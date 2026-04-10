こんにちは！ ガクミカ取材班の学生記者「まい」です。

北九州市にある独立行政法人国際協力機構九州センター（JICA九州）さんを訪ね、学生の視点から国際協力に触れる企画の第2弾。前回は活動について紹介し、JICA九州が国際協力の第一歩を後押しする窓口であることが分かりました。今回は施設を紹介します！

●JICA九州オフィス

JICA九州の職員が働くオフィスは幅広い活動を支える心臓部です。実際に見せていただくと、とてもオープン！ 複数の部署が仕切りのない空間に集まっています。事業ごとに分かれつつも、横断しながらコミュニケーションが取れるようになっています。

●展示エリア・SDGsコーナー

エントランスには充実した展示があります。活動の歴史が紹介され、JICA九州の理念をより深く理解できました。SDGsのコーナーでは課題や各国の達成状況が感覚的に分かるような工夫も。先入観が捨てられて、新たな気づきが得られるかもしれません。

実際に企業や大学と協働している事業も具体的に紹介され、漠然としていた国際協力の解像度がグッと高まりました。

●図書室

ただの図書室ではありません。国際協力に関する書籍が集まった特別な場所です。JICAが発行する情報誌のアーカイブも読み放題。さまざまな情報に触れることで、自分の「やりたい！」のヒントが得られるかもしれません。

私は今回の取材で初めて知った「グローカルプログラム」を取り上げた情報誌を読み、国際協力と地方創生の関係に興味が高まりました。集中できるデスクや窓に面したソファも。国際協力をがっつり学びたい人にも、気軽にのぞいてみたい人にも、お薦めな空間です。

●JICAfe

世界の料理が食べられて、食を通して異文化理解を深められます。旅行好きな私にとって、食は旅の醍醐味！ その国の文化を体感し、より身近に感じられるからです。

ハラールに対応していて、宗教にかかわらず、安心して楽しめます。あらゆる国の人が研修で訪れるJICA九州ならではの特長ですね。

●研修施設

JICAの活動が幅広い分、研修内容も多様なため、あらゆる用途に合わせて各部屋が使われています。なんと、大きな体育館も！ まるで学校のような施設の充実度に驚きです。九州と世界をつなぐ研修事業を、充実した研修施設が支えているのです。

●宿泊施設

宿泊もできるって知ってましたか。しかも、国際協力に何らか関係している場合、一般の人でも泊まれるオープンな施設なんです！

部屋の中はまるでホテルのような快適さ。どんな人でも不自由なく滞在できるよう、バリアフリーに対応した部屋や礼拝室を完備するなど、環境整備が徹底されています。各国から人々が集まる国境を超えた宿泊施設。自分も泊まれると考えると胸が高鳴ります。

いかがでしたでしたか。JICA九州はオフィスとしての役割にとどまらず、地域に開かれ、気軽に国際協力に触れられる場所なんです！

私自身、取材する前はJICAに対して漠然としたハードルを感じていましたが、JICA九州の施設を訪れて一段と身近に感じられるようになりました。国際協力を知り、どんな関わり方ができるかを見つけられる場所です。

まずは気軽に、1人でも、お友達とでも、訪れてみてはどうでしょう。国際協力について新たな発見があるはずです！

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

※この取材は2025年12月に行われたものです。

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