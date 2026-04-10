4月10日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今朝までの荒天とこれからの予報

明け方までは雨、風、雷が激しく、また、熊本市で20.1℃、阿蘇市乙姫で17.3℃と、6月中旬並みの生ぬるい朝となりました。雨のピークは過ぎましたが、前線が通過する夕方頃までは雨が降りやすく、各地で降ったり止んだりが続く見込みです。夜は空気が入れ替わり、この時期らしい空気感が戻ってきます。

今日の注意点

阿蘇地方や菊池市には大雨注意報が出ています。これまでの雨で地盤が緩んでいる所があるため、土砂災害に注意してください。また、夕方までは県内全域で雷に、熊本、阿蘇、天草・芦北地方では強風にも注意が必要です。

週末と来週の天気

明日土曜日は朝から晴れて、絶好のお出かけ・洗濯日和になりそうです。日中の降水確率は0%で、ブルーインパルスの飛行が行われる午前11時頃には、安定した青空が期待できるでしょう。日曜日は曇りですが、日中は天気が持ちそうです。ただ、来週月曜日と火曜日は再びまとまった雨となる見込みで、気温も20℃を超える高い状態が続きそうです。

明子のささやき

南の海上で台風4号が発生しました。1月から4月まで毎月1個ずつ発生している状況で、この時期としては珍しくかなり発達し、非常に強い勢力になる予想です。4月に日本へ接近することは少ないですが、北上してくる傾向もあり、今後の気圧配置に影響する可能性があるため、注意が必要です。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。