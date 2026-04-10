5月15日に公開される中村倫也主演映画『君のクイズ』の新場面写真が公開された。

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本作は、『ゲームの王国』『地図と拳』で知られる直木賞作家・小川哲が2022年に発表し、第76回日本推理作家協会賞を受賞、2023年本屋大賞にもノミネートされた同名ミステリー小説の実写映画。賞金1000万円を賭けたクイズ番組の決勝戦で起きた「問題が一文字も読まれずに正解する」という不可解な事態＝“0文字解答”の真相を解き明かす。『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平が監督を務めた。

豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村が演じるほか、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。

そのほか、森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、坂東工、ユースケ・サンタマリア、白宮みずほ、大西利空、堀田真由らの出演が発表されている。

公開されたのは、物語の核心に迫る緊迫の場面を捉えた20点の場面写真。三島（中村倫也）と本庄（神木隆之介）が対峙する張り詰めた空気のカットをはじめ、クイズプレイヤーの脳内の思考を可視化したカット、鋭い視線を交わすクイズプレイヤーたちの姿など、本作ならではの緊張感が溢れている。さらに、番組総合演出・坂田（ムロツヨシ）に詰め寄り襟をつかむ三島の鬼気迫る姿や、登場人物それぞれの感情がにじむカットも収められているほか、三島と元恋人・桐崎恵茉（堀田真由）、2人の過去も捉えられている。

また、準決勝で敗退したクイズプレイヤー・富塚頼子（森川葵）、赤岩（水沢林太郎）、馬場（福澤重文）、椎名（吉住）、番組MC（坂東工）の姿や三島を追う雑誌記者・片桐俊作（ユースケ・サンタマリア）と新人記者・田代由紀（白宮みずほ）、本庄の弟・本庄裕翔（大西利空）らの姿に加え、本作のクイズ監修を担当したQuizKnockの伊沢拓司の姿も確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）