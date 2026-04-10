Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ<5586.T>が反発している。９日の取引終了後に、ＮＧＫ<5333.T>と共同で、生成ＡＩを活用した大規模な科学技術計算シミュレーションソフトウェアの開発手法を構築したと発表しており、好材料視されている。



同プロジェクトは、ＮＧＫの赤外線照射及び結晶析出に関する理論・実験的知見と、ラボロＡＩのＡＩ技術実装に関するノウハウを融合することで、製造業において重要なシミュレーション技術の開発を、より正確かつ効率的に進めることを目的に実施。今回の成果を受けてＮＧＫは、「有機化合物結晶探索サービス」における結晶形予測ソフトウェア開発に活用するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS